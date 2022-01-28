هالاند: لا أريد سوى ابتعاد الإصابات عني!

كشف نجم بوروسيا دورتموند، إرلينج هالاند، عن المهاجم الذي تعلم ويتعلم منه كثيرًا، في وقت اعتبر به أن فيرجيل فان دايك أصعب مدافع قابله.

مستقبل هالاند في دورتموند لا يزال مجهولًا، وفي اللحظة الراهنة يُعاني من إصابة داهمته في مباراة هوفنهايم الأسبوع الماضي.

وعندما سُئل هالاند في حواره مع ESPN حول مهاجمه المفضل، أجاب "عندما يتعلق الأمر باللعب في المساحات، جايمي فاردي".

كما أضاف "فاردي هو أحد أفضل اللاعبين في العالم بهذه النقطة، لقد ألقيت نظرة على العديد من جوانب طريقة لعبه".

أما عن لعنة الإصابات، فقال "أسوأ شعور هو عدم القدرة على اللعب، فهذه هي الوظيفة الأساسية لك كلاعب، إذا كان بإمكاني اختيار شيء ما الآن، فهو عدم الإصابة أبدًا".

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وعن الخصم الأقوى الذي واجهه، قال هالاند "فان دايك جيد حقًا، أنت تعلم كم هو ضخم وقوي وسريع، الطريقة التي يقرأ بها المباراة مجنونة أيضًا، لا أعتقد أنني فزت بأي مبارزة ضده".

وتابع "على مستوى الفرق، بايرن ميونخ، لم أفز عليهم أبدًا، لذا أعتقد أن عليّ ذكرهم، أعتقد أنني لعبت ضدهم ست مرات وخسرتهم جميعًا".

وأتم عن المرشح الأوفر حظًا للقب دوري أبطال أوروبا "مانشستر سيتي، باريس سان جيرمان، ريال مدريد، واحد من هؤلاء الثلاثة".

الجدير بالذكر أن هالاند يحق له الخروج من دورتموند بنهاية هذا الموسم نظير 75 مليون يورو فقط، وسط اهتمام الجميع بالظفر بخدماته.