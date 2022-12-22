هالاند عن المنافسة مع مبابي: لن نكون مثل رونالدو وميسي!

يعترف إرلينج هالاند بأن المنافسة بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو كانت "إيجابية"، لكن هل سيترك ذلك أثرًا على منافسته مع كيليان مبابي؟

يرى النرويجي إرلينج هالاند مهاجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي أنه لا يوجد سبب يدفعه إلى الدخول في نزاع رياضي مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

ويرى الكثير من المراقبين والنقاد أن المنافسة بين هالاند ومبابي يمكن أن تكون الصراع الجديد في كرة القدم العالمية، مثلما كان الحال بين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي خلال العقد الماضي.

هالاند أجرى مقابلة مع خدمة "VIAPLAY" للبث الرقمي، تحدث خلالها عن المنافسة مع الدخول في منافسة مع مبابي، مثلما كان الحال بين رونالدو وميسي.

وقال هالاند: "من المستحيل القول، لا أحب أن أقارن نفسي بالآخرين، لا أحب أن أفعل ذلك".

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وأضاف: "أعتقد أنك بحاجة لأن تكون نفسك عندما يتعلق الأمر بذلك، لذلك لا أحب المقارنات أو أي شيء من ذلك القبيل".

وتابع: "أعتقد أن وسائل الإعلام كانت تفعل ذلك مع رونالدو وميسي في آخر عشر سنوات، وأعتقد أنهما كانا يدفعان بعضهما البعض أيضًا".

واختتم هالاند: "أعتقد أن الأمر كان إيجابيًا، برشلونة وريال مدريد ضد بعضهما البعض، لقد كان التنافس المثالي، لكن بصراحة، لا أفكر في الدخول بمثل هذه المنافسة".