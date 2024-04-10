"لا فائدة منه" .. الهجوم يتجدد على "العادي" هالاند عقب قمة ريال مدريد ومانشستر سيتي

لونين لمس الكرة أكثر من النرويجي

هاجم لاعب ريال مدريد السابق رافائيل فان دير فارت نجم مانشستر سيتي إرلينج هالاند بسبب ظهوره الباهت في تعادل الفريقين بدوري أبطال أوروبا لحساب ذهاب ربع نهائي المسابقة.

وعانى النرويجي في اللقاء الذي انتهى بنتيجة التعادل الإيجابي 3-3 مساء الثلاثاء، ولمس الكرة فقط 13 مرة طوال المباراة، حتى أندريه لونين، حارس الملكي تفوق عليه ب26 لمسة.

وقال فان دير فارت في تحليله للقاء مع "زيجو سبورت": "لا فائدة منه على الإطلاق، كان سيئاً للغاية".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "إذا لم يسجل يصبح عديم الفائدة، أجده لاعب عادي للغاية والكرة بحوذته".

ويأتي هجوم فان دير فارت عقب أيام قليلة من تصريحات أسطورة مانشستر يونايتد روي كين الذي وصف مهاجم سيتي بأنه لاعب درجة ثانية في أعقاب التعادل السلبي لناديه مع آرسنال.