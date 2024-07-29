هالاند ينضم لشكوى جوارديولا: من الصعب تقديم مستويات جيدة إذا كانت تلعب 70 مباراة في الموسم

هالاند ينضم لجوارديولا في الهجوم على الفيفا...

انضم إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، إلى بيب جوارديولا، مدربه في الفريق الإنجليزي، أثناء هجومه على الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب ضغط المباريات وتأثيره على اللاعبين.

وكان المدرب الإسباني، قد خرج في تصريحات صحفية أعرب من خلالها غضبه من كثرة المباريات التي يجب على اللاعبين أن يخوضوها في كل موسم، سواء على الصعيد الدولي أو المحلي.

ومن جانبه أبدى هالاند، اتفاقه مع ما قاله مدربه، وقال في تصريحات صحفية: "لقد رأينا جميعًا في بطولة اليورو الأخيرة، مدى التعب الذي شعر به اللاعبين بشكل عام، يمكن ملاحظة هذا في المستوى، وأن ترى في وجوه الناس مدى التعب الذي شعروا به من كرة القدم".

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وعانى بعض اللاعبين من ضغط المباريات، خاصة من شاركوا مع منتخبات بلادهم، في بطولتي يورو، وكوبا أمريكا، ووصلوا إلى الأدوار النهائية، إذ انتهت البطولتين في منتصف يوليو، على أن تعود الدوريات المحلية مرة أخرى في أغسطس القادم.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي يفتتح مواجهات الموسم الجديد ضد يونايتد في مباراة الدرع الخيرية، قبل أن يلعب أمام تشيلسي في افتتاح الدوري الإنجليزي.