"اخرج من الحانة واظهر هويتك" .. هالاند تحت حصار الشرطة الإسبانية في إجازته الصيفية

فوجئ النرويجي إرلينج هالاند، لاعب مانشستر سيتي، بمداهمة من قوات الشرطة الإسبانية لشاطئ في مدينة ماربيا.

ويقضي هالاند حاليًا إجازته الصيفية في ماربيا وسواحلها التي يفضلها كثيرًا، حيث لا يرتبط حاليًا بأي التزامات كروية بعدما أنهى الموسم ماشستر سيتي على قمة الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما فشل في قيادة منتخب بلاده لتحقيق لقب "يورو 2024".

وكشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن هالاند تعرض لموقف محرج عندما دخلت الشرطة الإسبانية إلى الشاطئ وطلبت من جميع المتواجدين الخروج من المسبح، حتى يتمكنوا من الكشف عن هويتهم، ضمن إجراءات أمنية في أعقاب سلسلة من حوادث إطلاق النار في المنطقة قبل شهرين.

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واضطر هالاند إلى إظهار بطاقة هويته بعد رؤية قوات الأمن التي ترتدي معدات مكافحة الشغب وهي تقتحم الحانة التي يجلس فيها، بينما حلقت طائرة هليكوبتر في سماء المنطقة.

ووقعت مداهمة مماثلة مؤخرًا في نادي أوشن بيتش الشهير في بويرتو بانوس، حيث قامت الشرطة المحلية بحملة صارمة كجزء من مشروع عملية ماربيا.وقد طُلب من السياح أن يستعدوا لمداهمات غير مجدولة وغير متوقعة بشكل دوري، مع حرص قوات الشرطة على الإشارة إلى أنه "لا يوجد شيء خطير يحدث"، وأنهم يقومون فقط باستكمال عمليات التفتيش الروتينية.