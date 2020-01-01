هالاند: اهتمام ريال مدريد؟ هناك ماهو أهم!

عاد اسم إرلينج هالاند للارتباط بريال مدريد بعد إصابة لوكا يوفيتش والموسم الصعب الذي تعرض له الصربي.

عاد اسم إرلينج هالاند للارتباط بريال مدريد بعد إصابة لوكا يوفيتش والموسم الصعب الذي تعرض له الصربي.

وسيكون النادي الملكي الإسباني محظوظًا بقدرته على متابعة أداء اللاعب النرويجي الشاب عن كثب، وذلك في ظل عودة البوندسليجا يوم السبت بدءً من مباراة ديربي الرور يوم السبت بين دورتموند وشالكه، وذلك بعد فترة التوقف بسبب فيروس كورونا.

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غير أن هالاند لم يبدِ أي اهتمام بالأمر حين سألته عنه شبكة قنوات سكاي، ليرد قائلًا ".أركز على القيام بعملي ، وليس على الاهتمام الذي يوجهه الآخرون نحوي. أقوم بعملي بأفضل ما أستطيع ، وهذا أكثر شيء أحبه. حتى الآن "

وتابع هالاند: "لقد بدأت بالتأكيد بداية جيدة هنا في دورتموند". "أنا أركز على عملي . أرى أنه من خلال الاهتمام بالتفاصيل ، أتعلم المزيد والمزيد ، وأحاول أن أكون في أفضل شكل ممكن لا أستطيع الانتظار للمشاركة في أول ديربي مع دورتموند ،" لقد لعبت ديربيات أخرى لكن هذه مباراة مختلفة تمامًا ... ”المباراة ، التي سيتبعها أيضًا مشجعو مدريد ، ستقام الساعة 15:30.

ورغم الاهتمام الشديد من إدارة ريال مدريد بهالاند ووضعهم خطة من أجل ضمه، سيكون على الإسبان التخلي عن عدد من لاعبيهم ال37 المقيدين في قائمة الفريق قبل الالتزام بأي عقد، سواء معه أو مع إدواردو كامافينجا اللاعبين الأكثر طلبًا في العاصمة الإسبانية.

وطبقًا لصحيفة آس الإسبانية، فقد حصل مينو رايولا وكيل أعمال هالاند على اتفاق شفهي مع دورتموند على بيعه في عام 2022، لكن في حال وصول عرض ضخم قد يتغير كل ذلك، خاصة مع العلاقة الجيدة بين رئيسي مدريد والنادي الألماني فلورنتينو بيريز وهانز جواكيم فاتسكه (شوفي اسمه مكتوب ازاي في شيت الاسامي).

من المنتظر أيضًا في حال وجود صفقة بين الناديين أن يطالب بوروسيا دورتموند ببقاء النجم المغربي أشرف حكيمي مع الفريق بشكل دائم.

يذكر أن هالاند انضم لبوروسيا دورتموند في يناير الماضي خلال سوق الانتقالات الشتوية ، قادمًا من فريق ريد بول سالزبورج النمساوى .