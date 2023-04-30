النجم النرويجي أصبح أكثر من سجل في تاريخ الدوري الإنجليزي معادلًا رقم الثنائي أندرو كول وآلان شيرار.

أضاف النجم النرويجي إرلينج هالاند هدفه رقم 34 هذا الموسم خلال مواجهة فريقه مانشستر سيتي أمام نظيره فولهام ضمن لقاءات الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي.

هدف هالاند كان الأول في المباراة التي انتهت بفوز مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف وحيد، ليتصدر الفريق ترتيب الدوري الإنجليزي من جديد بفارق نقطة عن آرسنال ولكتيبة جوارديولا مباراة متبقية.

لكن ماذا يعني ذلك الهدف الذي سجله هالاند في لقاء اليوم في سجل أرقامه القياسية التي لا تنتهي؟

معادلة شيرار وكول

بهدفه رقم 34 هذا الموسم في الدوري الإنجليزي نجح هالاند في معادلة الرقم القياسي الخاص بأعلى عدد من الأهداف تم تسجيله في موسم واحد بالبطولة بأي عدد من الجولات، سواء كانت 42 أو 38.

لكن هالاند تفوق على الثنائي لأن كلهما حقق ذلك الرقم في موسم مكون من 42 مباراة كما حققه في ظرف 30 مباراة لعبهم فقط، بينما كان كول قد حققه في 40 لقاء وشيرار في 42.

الهدف رقم 50 في الموسم

بشكل عام وصل هالاند إلى الهدف رقم 50 له في الموسم بعد تسجيله لركلة الجزاء التي جاءت في الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء.

34 من تلك الأهداف كانت في الدوري الإنجليزي و12 منها في دوري أبطال أوروبا وثلاثة في كأس الاتحاد الإنجليزي بالإضافة إلى هدف في كأس الرابطة.

ذلك الرقم يعد أكثر من الذي سجله أي لاعب آخر في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري في كل البطولات، وبفارق كبير يصل إلى 21 هدفًا.

ليس هذا فحسب، فهالاند يتفوق وحده على السجل التهديفي الخاص بسبعة أندية تلعب في الدوري الإنجليزي في كافة البطولات التي شاركت فيها هذا الموسم.

بالإضافة إلى ذلك أصبح هالاند أول لاعب يصل إلى ذلك الرقم في أندية الدوري الإنجليزي بكل المسابقات منذ عام 1931 أي منذ 92 عامًا.

ماذا قدم هالاند أمام فولهام؟