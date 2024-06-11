"هالاند الجديد" يصدم ثلاثي إنجلترا.. وآرسنال أكبر المتضررين!

هل يتمكن الجانرز من إبرام الصفقة في المستقبل؟

من المقرر أن يوقع بنيامين سيسكو عقدًا جديدًا مع نادي لايبزيج بعد رفض النادي الألماني اهتمامات عمالقة إنجلترا وعلى رأسهم آرسنال وتشيلسي ومانشستر يونايتد.

المهاجم البالغ من العمر 21 عامًا والملقب بهالاند الجديد، لديه شرط جزائي بقيمة 55 مليون جنيه إسترليني مكتوب في عقده الحالة، لكنه الآن على استعداد للتوقيع على شروط جديدة وتمديد إقامته في الدوري الألماني، حيث سيصبح أحد أعلى اللاعبين دخلاً في لايبزيج.

سيسافر سيسكو إلى ألمانيا اليوم مع منتخب سلوفينيا وقد أراد اتخاذ قرار سريع بشأن مستقبله قبل بطولة أوروبا.

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لكن وكيل سيسكو إلفيس باسانوفيتش أبلغ الآن الأطراف المعنية بأن المهاجم سيبقى في مكانه هذا الصيف، كما ستتضمن صفقته الجديدة أيضًا وعدًا واضحًا من لايبزيج بتمكين اللاعب من الرحيل بمقابل معقول إلى الأندية الراغبة في ضمه بالمستقبل.

صحيفة "ميرور" أشارت إلى أن آرسنال هو أكبر المتضررين من هذا القرار، لأنه كان الأكثر جدية في طلب الحصول على المهاجم الذي يمثل أمل سلوفينيا في تحقيق معجزة ببطولة اليورو.