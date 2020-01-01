هافيرتس يعترف: الدوري الإنجليزي أصعب بكثير من الألماني

البريميرليج يختلف عن الدوريات الأخرى .. كاي هافيرتس أدرك ذلك بعد 80 دقيقة فقط

قال كاي هافيرتس المنتقل حديثًا إلى نادي تشيلسي إن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز تختلف تمامًا عن الدوري الألماني حيث أن البريميرليج أقوى بكثير.

وافتتح تشيلسي مبارياته في الدوري الإنجليزي بانتصار هام على مضيفه برايتون بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في ختام مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد أول 80 دقيقة شارك فيها في البريميرليج، اعترف هافيرتس بأن الدوري الإنجليزي الممتاز أصعب بكثير من البوندسليجا، وذلك بعد أول اختبار رسمي بقميص لتشيلسي.

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وأضاف في تصريحاته بعد المباراة: "لقد كانت مباراة صعبة للغاية وذلك لأنني قضيت إجازة طويلة وعدت وتدربت لمدة خمسة أو ستة أيام مع الفريق قبل أن أشارك في منافسات الموسم الجديد"

وتابع: "الدوري الإنجليزي الممتاز أصعب بكثير من الدوري الألماني، لقد رأيت ذلك في التدريبات وأدركته بشكل أوضح في المباراة الأولى لي أيضًا، لكنني سعيد باللعب 80 دقيقة وآمل أن أستمر في الأسبوع المقبل "

وأردف: "أتطلع لمواجهة ليفربول تحت قيادة كلوب وأعتقد أنها ستكون مباراة مميزة، بالطبع هم من أفضل الفرق في العالم ونحن نظهر الاحترام لهم بصورة كبيرة، لكننا فريق رائع جدًا أيضًا"

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يذكر أن تشيلسي قد أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ويسعى هذا الموسم للمنافسة على اللقب بعد التدعيمات الجديدة.