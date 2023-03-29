هافيرتس: شبح ميسي يطاردني و"الحمار" هو لقبي في تشيلسي!

اللقب ليس له علاقة بكرة القدم

كشف هاي هافيرتس نجم منتخب ألمانيا وتشيلسي، عن قيام زملائه في الفريق بإطلاق لقب"الحمار" عليه بسبب علاقته الصحية بهذا الحيوان.

صاحب الـ23 سنة تحدث لصحيفة "جارديان" البريطانية عن العديد من الأمور الخاصة بمسيرته مع تشيلسي، بالإضافة لعلاقته الحيوانات الأليفة واسم شهرته في ستامفورد بريدج.

وقال هافيرتس:"بعض زملائي في الفريق ينادونني بالحمار، الأمر لا يتعلق بكرة القدم، ولكن بعلاقتي الخاصة مع هذا الحيوان الهادىء، ربما وجدت نفسي في هذه الحيوانات لأنني أتمتع بالهدوء الشديد في حياتي".

وأضاف:"إنهم يرتاحون طوال اليوم، لا يفعلون الكثير، يريدون فقط أن يعيشوا حياتهم، عندما أخسر أذهب إلى الملجأ للنظر إلى الحيوانات التي تساعدني على التعافي والشعور بالسلام".

وأما عن ضغوط انتقاله لتشيلسي:"كنت أغلى لاعب في النادي، لا أعرف مقدار الأموال المدفوعة ولكن هذا أمر طبيعي في كرة القدم، ومع ذلك هناك الكثير من الأشخاص يعتقدون بأنني ميسي وسألعب مثله".

يذكر أن صانع الألعاب الألماني شارك في 128 مباراة مع تشيلسي، ونجح في تسجيل 32 هدفًا وصنع 12، وساهم في فوز الفريق ببطولة دوري أبطال أوروبا.