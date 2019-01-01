هافيرتز يوضح مستقبله بعد اهتمام الكبار به

كاي هافيرتز لاعب فريق بايرن ليفركوزن يؤكد على استمراره مع فريقه الألماني بالرغم من اهتمام العديد من الأندية الكبيرة به.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد اللاعب كاي هافيرتز نجم فريق بايرن ليفركوزن الألماني أنه سيستمر مع فريقه خلال الموسم المقبل، بالرغم من انتشار أنباء حول إمكانية رحيله هذا الصيف.

جاء هذا بحسب ما ذكر اللاعب في تصريحات صحفية أدلى بها وأكد خلالها أنه يريد البقاء لموسم واحد إضافي على الأقل رفقة بايرن ليفركوزن.

وقال اللاعب: "بالنسبة لي من الواضح للغاية أنني أريد أن أستمر خلال الموسم المقبل في صفوف بايرن ليفركوزن، دون أي تحريف أو تغيير في الحديث".

وأضاف: "أنا أشعر بشعور طيب للغاية بوجودي هنا في ليفركوزن، وأرى أن فترتي مع الفريق جيدة بشكل كبير، وأستطيع أن أتطور بشكل أفضل أيضًا".

وأكمل: "الأمر منطقي أن تأتي الأندية وتريد أن تحصل على خدماتي، لكنني أرى بوضوح أنني سأستمر في ليفركوزون، ذلك هو الخيارة الصحيح بالنسبة لي".

جدير بالذكر أن العديد من التقارير الصحفية كانت قد كشفت أن مانشستر يونايتد يعد ضمن الأندية المهتمة بالحصول على خدمات اللاعب في الفترة الحالي.