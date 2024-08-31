"خطأ وأمر كارثي سنندم عليه" .. هاشم سرور يحذر النصر من التفريط في نجم الفريق

محترف العالمي ارتبط اسمه بصفقات تبادلية!

ارتبط اسم الجناح السنغالي ساديو ماني، لاعب النصر السعودي، بقائمة الراحلين عن النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ولم يقدم ساديو ماني المستوى المأمول من جماهير النصر في موسمه الأول مع الفريق، حيث لعب 46 مباراة، سجل خلالها 19 هدفًا وقدم 11 تمريرة حاسمة لزملائه، لتنادي أصوات برحيله والبحث عن بديل قوي.

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وفي هذا السياق، أكد هاشم سرور لاعب النصر السابق، أن أي تفكير في بيع ساديو ماني سيجعل إدارة العالمي تندم في المستقبل القريب، خصوصًا أن النادي لم يبرم صفقات أجنبية على المستوى القوي.

وكتب هاشم في تغريدة عبر حسابه الشخصي بمنصة "X" (تويتر سابقًا)، قال فيها: "لو تم التفريط في ماني فهذا خطأ سنندم عليه وأمر كارثي في ظل التعاقدات الضعيفة مقارنة بالمنافسين".

وأضاف: "بدلًا من تدعيم صفوفك بصفقات قوية مكملة تتنازل عن الأفضل هذا إن كان حصل وإن لم يحصل يكون أفضل طبعًا".

وذكرت تقارير صحفية، أن ماني مرشح للرحيل عن النصر هذا الصيف إلى الاتحاد أو الأهلي، فيما تم ربط اسمه بالدخول في صفقة تبادلية مع الشباب لإقناع إدارة الليوث بالتنازل عن متعب الحربي.

يذكر أن ساديو ماني لعب مباراتين مع النصر منذ انطلاق الموسم، لم يسجل أي أهداف لكنه ساهم بصناعة هدفين في التعادل مع الرائد (1-1) والفوز على الفيحاء (4-1).