هاسلبانك: الحفاظ على هازارد يجب أن يكون أولوية تشيلسي

جيمي هاسلبانك نجم تشيلسي السابق يؤكد على ضرورة الحفاظ على البلجيكي إيدن هازارد بعد إيقاف النادي من الصفقات الجديدة لمدة فترتي انتقالات متتاليتين.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد جيمي فلويد هاسلبانك لاعب تشيلسي السابق على ضرورة حفاظ البلوز على قوام الفريق الحالي بعد توقيع عقوبة عليهم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم بالحرمان من الصفقات.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها هاسلبانك وأكد خلالها أن الأهم في الوقت الحالي هو الإبقاء على إيدن هازارد بأي ثمن وتوقيع عقد جديد معه.

وقال هاسلبانك:"لا يمكنهم أن يعوضوا هازارد وأن يأتوا بمن يمكنه أن يقدم نفس الجودة التي يقدمها اللاعب البلجيكي، أعلم أنهم أتوا ببوليستش لكنهم في حاجة لمن هو أفضل".

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وأضاف: "الأمر الآن متعلق بمدى إيمان تشيلسي في قدرته على إقناع هازارد في توقيع عقودًا طويلة الأمد مع الفريق خلال الفترة المقبلة".

وأكمل: "حرمان تشيلسي من الانتقالات لا يمكن أن يكون جيدًا على الاطلاق، لكن يمكن دومًا أن يتم تحويل الأمور لصالحك إذا ما أردت ذلك".

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واختتم تصريحاته: "مثل تلك العقوبة تعد خبرًا جيدًا بالنسبة للشباب أمثال كالوم هودسون ولوفتوس تشيك، سيحصلون على المزيد من الفرص في الفترة المقبلة".