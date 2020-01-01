هازارد يغادر مواجهة ليفانتي مصابًا ومخاوف من غيابه عن الأبطال والكلاسيكو

إيدين هازارد نجم ريال مدريد يتعرض للإصابة ويغادر ملعب مباراة فريقه أمام ليفانتي في الجولة الـ 25 من الدوري الإسباني.

تعرض النجم البلجيكي إيدين هازارد لاعب فريق ريال مدريد للإصابة خلال مباراة فريقه اليوم أمام نظيره ليفانتي ضمن لقاءات الجولة الـ25 من الدوري الإسباني.

جاء هذا في الدقيقة الـ 67 من عمر المباراة حيث قام المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بإخراج النجم البلجيكي والدفع بالبرازيلي فينيسيوس جونيور.

وكان هازارد قد شارك أساسيًا للمرة الثانية على التوالي مع ريال مدريد في لقاء اليوم بعد مواجهة ريال مدريد الأخيرة التي تعادل فيها مع سيلتا فيجو بهدفين لمثلهما.

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وأشار النجم البلجيكي على العضلة الخلفية أثناء خروجه من أرض الملعب في محاولة لإبلاغ الجهاز الطبي لريال مدريد بمكان إصابته.

ولو ثبت إصابة هازارد في العضلة الخلفية قد يمتد غيابه بين الأسبوعين والثلاثة مما يهدد فرص مشاركته في مباريات ريال مدريد الهامة المقبلة.

ويستضيف ريال مدريد خلال الأسبوع الجاري فريق مانشستر سيتي على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن لقاءات ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

ويحل برشلونة ضيفًا أيضًا على نظيره ريال مدريد مطلع مارس المقبل على ملعب النادي الملكي في الجولة الـ 26 من الدوري الإسباني.

جدير بالذكر أن ريال مدريد في الوقت الحالي يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني خلف برشلونة بـ 53 نقطة وسيستمر كذلك لو استمرت خسارته من ليفانتي بهدف نظيف.