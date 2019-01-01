هازارد يعترف بوزنه الزائد

هازارد يتحدث عن زيادة وزنه عند وصوله إلى ريال مدريد

اعترف النجم الدولي البلجيكي إيدين هازارد لاعب ريال مدريد أنه وصل إلى الفريق الملكي بوزن زائد مما أخر من انطلاقته القوية مع كبير العاصمة الإسبانية.

وكان إيدين هازارد قد انتقل إلى ريال مدريد قادمًا من تشيلسي خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية مقابل حوالي 130 مليون يورو، محققًا حلمه الذي طالما تحدث عنه خلال السنوات الماضية.

وحول الحديث عن زيادة وزنه عند انتقاله إلى ريال مدريد، قال إيدين هازارد إنه بالفعل وصل إلى الفريق الملكي سمينًا وبكيلوجرامات زائدة عن الطبيعي.

وأضاف: "كان لدي 5 كيلوجرامات زائدة، هذا صحيح، وهذا أمر لا أخفيه ولم ألجأ إلى ذلك في الماضي، عندما حصلت على أجازة بعد انتهاء الموسم زدت 5 كيلوجرامات"

وتابع: "أنا من النوع الذي أكتسب وزنًا بسرعة وأفقده بسرعة، كنت حريصًا طوال عمري على الحفاظ على وزني المثالي وألا أتعداه أو أترك نفسي حتى أصل إلى وزن زائد"

وأردف: "عندما كنت في ليل، كنت 72 كليوجرامًا أو 73، في هذا الصيف وصلت إلى 80، ولكنني نجحت بشكل سريع في أن أستعيد وزني المثالي مع بداية الموسم والتحضيرات"

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يذكر أن إيدين هازارد لم يسجل مع ريال مدريد حتى الآن سوى هدفًا واحدًا خلال مشاركاته الرسمية مع الفريق الملكي في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.