هازارد يزين قائمة ريال مدريد المنتظرة أمام إيبار

زيدان يستعيد هازارد

شاهد زين الدين زيدان جميع لاعبيه في ريال مدريد يشاركون في التدريبات الجماعية يوم الجمعة قبل مباراة الجولة المقبلة من منافسات الدوري الإسباني ضد إيبار يوم الأحد.

كما تدرب النجم الدولي البلجيكي إيدين هازارد مع بقية زملائه ويمكن ضمه إلى الفريق لمواجهة إيبار، على الرغم من أنه لم يكن بالتأكيد في أفضل حالاته بعد.

إلا أنه يمكن منح اللاعب الدولي البلجيكي بعض الوقت للعب إذا اعتقد زيدان أن الأمر ليس خطيرًا للغاية بعد عودته من الإصابة ولن يشكل خطورة عليه في حال شارك.

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وشارك ماريانو دياز ولوكا يوفيتش أيضًا في الجلسة ويمكنهما الوصول إلى مواجهة يوم الأحد بحالة جيدة، حيث كان كريم بنزيما هو المهاجم الوحيد الذي تم إدراجه في قائمة الفريق في الأيام العشرة الماضية.

وهي الفترة التي حقق فيها ريال مدريد أربعة انتصارات حاسمة، بينما تعرض هازارد لإصابة عضلية وتم استبداله في الدقائق الأولى من مباراة ألافيس في 28 نوفمبر الماضي.

وغاب هازارد عن ريال مدريد في آخر خمس مباريات للفريق، والتي كانت حاسمة في رحلة لاعبي الفريق الملكي للتغلب على الانتقادات بعد فترة سلبية على مستوى النتائج.

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كما تعافى مارتن أوديجارد تمامًا وتدرب بشكل طبيعي مع زملائه يوم الخميس، بعد تهميشه خلال مباريات بوروسيا مونشنجلادباخ وإشبيلية وأتلتيكو مدريد وهذه أخبار جيدة لزيدان أيضًا.