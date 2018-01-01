هازارد يحقق رقمين تاريخيين بوصوله للهدف رقم 100 مع تشيلسي

هازارد يدخل التاريخ بالنسبة لتشيلسي وبالنسبة للدوري الإنجليزي بـ 100 هدف

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

حطم النجم البلجيكي إيدين هازارد رقمًين قياسيين بالنسبة لتشيلسي وآخر بالنسبة للدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد الوصول إلى الهدف رقم 100 له مع تشيلسي في كل المسابقات. اختيارات المحررين ميسي وأوبلاك والفريق المثالي في الدوري الإسباني حتى الآن

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وسجل إيدين هازارد هدفًا رائعًا في شوط المباراة الأول من مواجهة فريقه أمام واتفورد ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبهدفه في شباك واتفورد، يكون هازارد قد وصل إلى هدفه الثاني عشر في البريميرليج هذا الموسم، كما وصل إلى هدفه رقم 100 مع تشيلسي منذ انضمامه لهم عام 2012 قادمًا من ليل.

100 - Eden Hazard has become the 10th player to score 100 goals in all competitions for Chelsea. Paradise. #WATCHE pic.twitter.com/Mx0CcvApCQ — OptaJoe (@OptaJoe) ٢٦ ديسمبر ٢٠١٨

وبالوصول إلى الهدف رقم 100 يكون هازارد هو اللاعب العاشر في تاريخ نادي تشيلسي الذي يكسر حاجز الـ 100 هدف في كل المسابقات.

ولم تتوقف الأرقام القياسية عند هذا الحد، حيث أصبح هازارد الهداف الخامس في كل المسابقات بالنسبة للاعبي الدوري الإنجليزي منذ 2012 وحتى اليوم، خلف كل من سيرخيو أجويرو وروميلو لوكاكو وهاري كين وأوليفييه جيرو.

يذكر أن إيدين هازارد كان قد توج مع تشيلسي من قبل بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، وكان ذلك في موسم 2015 حين توج تشيلسي باللقب.