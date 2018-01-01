هازارد يحطم رقمه السابق ويعادل ليونيل ميسي

هازارد يصل إلى الهدف رقم 17 هذا الموسم بين التسجيل والصناعة

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

حطم إيدين هازارد رقمه الشخصي السابق، وكذلك عادل رقم ليونيل ميسي هذا الموسم، وذلك بالوصول إلى هدفه السابع عشر هذا الموسم بين التسجيل والصناعة في 16 مشاركة فقط. اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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وكان تشيلسي قد أنهى شوط المباراة الأول أمام برايتون متقدمًا بهدفين للا شيء، وذلك لحساب الجولة السابعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل إيدين هازارد هدف المباراة الثاني في الدقيقة الثالثة والثلاثين بطريقة مميزة، وذلك بعد حوالي ربع ساعة فقط من صناعة هدف المباراة الأول والذي سجله بيدرو رودريجيز.

وبهذين الهدفين، يرفع هازارد رصيده من الأهداف إلى 8 أهداف سجلها، و9 أهداف أخرى صنعها، ليحطم رقمه السابق بالوصول إلى 16 هدفًا بين التسجيل والصناعة في موسم واحد.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل أنه عادل رقم نجم برشلونة ليونيل ميسي بـ 17 هدفًا بين التسجيل والصناعة خلال هذا الموسم، وهما الوحيدان بالمناسبة اللذان وصلا لهذا الرقم.

يذكر أن إيدين هازارد قد شارك أساسيًا في الـ 16 مواجهة التي لعبها هذا الموسم، إذ أنه لم يدخل بديلًا على مستوى الدوري خلال هذا الموسم ولا مرة.