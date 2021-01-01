هازارد يتعرض لإصابة جديدة تبعده عن ريال مدريد عدة أسابيع

حدث قديم جديد لن ينتهي أبدًا على الأرجح

تعرض النجم الدولي البلجيكي إيدين هازارد لإصابة عضلية جديدة ستبعده عن ريال مدريد لعدة أسابيع ليتواصل مسلسل إصاباته الذي لم يتوقف منذ انضم إلى الفريق الملكي.

ولم يتدرب النجم الدولي البلجيكي مع زملائه أمس كإجراء احترازي ونتيجة لمعاناته من بعض الإرهاق الجسدي ولكن اليوم حمل تطورات جديدة فيما يخص هازارد.

وحسب ما أفاد جول فإن هازارد يعاني من انزعاج عضلي، وبعد الفحوصات الطبية التي أجراها النادي اليوم بعد الحصة التدريبية تبين أنه لن يتمكن من مواصلة اللعب.

اللاعب الذي يشعر بالضيق الشديد من إصاباته التي لا تعد ولا تحصى منذ وصوله إلى الفريق الملكي صيف العام 2019 والتي منعته من بدء مسيرته التي حلم بها في العاصمة الإسبانية.

قد يغيب هازارد عن مواجهات الدوري ضد ويسكا وخيتافي وفالنسيا وريال بلد الوليد، حيث أن التقارير الأولية تؤكد أنه سيبتعد عن الملاعب لنحو شهر على الأقل.

التشخيص الأكثر تفاؤلاً يدعو إلى الاعتقاد بأنه سيغيب ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، على الرغم من أن الحذر والبروتوكولات الطبية تشير إلى أنه سيحتاج إلى حوالي 4 أسابيع للتعافي.

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ويقدم هازارد مستويات متواضعة منذ وصوله إلى النادي الملكي في صيف 2019 قادمًا من تشيلسي في صفقة كلّفت خزائن الريال 100 مليون يورو، وكان عامه الأول عنوانه "الإصابات" ولا شيء غيره.