"هازارد كان مثل الإله في تشيلسي، وانتقاله إلى ريال مدريد كان الخطأ الأكبر"

أكد جيريمي نجيتاب لاعب فريق ريال مدريد المعتزل أن انتقال إيدين هازارد إلى صفوف الملكي كان الخطأ الأكبر في مسيرته الكروية.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها لجول، وأكد خلالها أن عودته لتشيلسي هي الحل الوحيد في الوقت الحالي لإنقاذ مسيرته.

وقال جيريمي: "بعض الأحيان يكون من الصعب فهم كرة القدم، هازارد في تشيلسي كان مذهلًا، لو كنت مكان وكيله عندما جاء عرض ريال مدريد لكنت قد رفضت، لقد كان بمثابة الإله هناك".

وأضاف: "لا أعتقد أن تشيلسي أقل من ريال مدريد اليوم بأي شكل من الأشكال، لو كنت مكانه لكنت قد استمريت في تشيلسي، لقد كان رحيله الخطأ الأكبر".

وأردف: "لسوء الحظ لم تسر الأمور معه كما يجب، لا أفهم السبب، لكنني كنت أتوقع أن يستمر في التحسن، لكن هناك بعض الأشياء التي لا يمكن تفسيرها في بعض الأحيان".

وأنهى كلماته: "ربما تكون دوافعه قد اختفت، أو تغيرت عقليته بأي شكل من الأشكال، لكن عليه أن يجب الحل لوضعه الحالي، ونصيحتي هي أن يعود إلى تشيلسي".

جدير بالذكر أن هازارد كان قد شارك في 13 مباراة بالدوري الإسباني هذا الموسم ولم يسجل أي هدف وصنع هدفًا وحيدًا.