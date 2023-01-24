"هازارد قريب من مزاملة رونالدو في النصر"

قائمة أجانب النصر ممتلئة وكاملة لكن السعي وراء اللاعبين العالميين مستمر!

Shahid

في ظل الأسماء العالمية التي تتردد في الوسط الرياضي السعودي خلال الفترة الحالية، ظهر اسم جديد على طاولة النصر السعودي ألا وهو البلجيكي إيدين هازارد؛ جناح أيسر ريال مدريد الإسباني.

مسؤولو الكرة السعودية وكذلك الدعم الحكومي يحفزان الأندية على السعي وراء نجوم أوروبا، خاصةً وأن هناك من يدعم هذه الصفقات ألا وهو النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انضم للنصر مؤخرًا.

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ووفقًا لسعيد بن سلام؛ مراسل قناة "الإخبارية" في العاصمة الإسبانية "مدريد"، فإن النصر قدم عرضه لهازارد خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى أن الصفقة قد يتم حسمها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المراسل أن العالمي يستهدف كذلك ضم ثنائي النادي الملكي لوكا مودريتش وسيرجيو بوسكيتس، بجانب مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي سيرجيو راموس.

جدير بالذكر أن قائمة أجانب النصر ممتلئة بثمانية لاعبين وفقًا لحد الأقصى المسموح به في اللوائح، بل اضطر النادي لإسقاط حارسه الكولومبي دافيد أوسبينا بعد إصابته، من أجل قيد الحارس الأرجنتيني الجديد آجوستين روسي، وكذلك رحل الكاميروني فينسنت أبو بكر، لقيد رونالدو.

Shahid