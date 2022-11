نجم ألمانيا عن هجوم هازارد على منتخب بلاده: انظروا من يتحدث!

علق الجناح البلجيكي إيدين هازارد على الواقعة التي حدثت في مباراة ألمانيا واليابان، في الجولة الأولى لدور المجموعات من كأس العالم.

لاعبو ألمانيا قاموا بوضع أيديهم على أفواههم قبل الخسارة من اليابان بهدفين مقابل هدف، وذلك للاعتراض على منع ارتداء الشارة الموحدة التي طالبت بها المنتخبات الأوروبية.

ومن جانبه قال هازارد عن هذه الواقعة لإذاعة راديو "مونت كارلو":"شاهدت ما فعلوه، ولكن بعدها خسروا المباراة أمام المنتخب الياباني".

وأضاف:"كان من الأفضل لهم التركيز في المباراة وعدم فعل هذه الحركة، وبذل الجهد الكافي من أجل الفوز، نحن هنا للعب كرة القدم وليس لتوجيه رسائل سياسية".

ومن جانبه رد توماس هيتسلبرجر لاعب ألمانيا السابق على حديث هازارد قائلًا:"تصريح مثير للاهتمام من لاعب شارك لمدة 90 دقيقة فقط في ظهوره الأول بكأس العالم، وظهر بشكل متواضع أمام بلجيكا، وقت الانتصار سنرى الشخصية الحقيقية".

Interesting comment from a player who only lasted 60 minutes in his first game #WorldcupQatar2022 and was outplayed by @CanadaSoccerEN . In the moment of victory, we often see the real character. pic.twitter.com/cb0LTlYsc9