هازارد: زيدان سبب تعلقي بريال مدريد، والجمهور أفضل من تشيلسي

تعرف على تصريحات هازارد حول المقارنة بين ريال مدريد وتشيلسي

كشف إيدين هازارد، لاعب ريال مدريد، عن سر تعلقه بالنادي الملكي ودور المدرب زين الدين زيدان في ذلك، كما قارن بين الوضع في إسبانيا وتشيلسي الإنجليزي.

هازارد هو أغلى صفقة في تاريخ ريال مدريد والتي وصلت إلى 120 مليون يورو بعد احتساب المتغيرات.

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وعانى إيدين في أول مواسمه مع النادي الملكي من كثرة الإصابات التي أبعدته عن العديد من المباريات الحاسمة لفريقه.

وقال هازارد في حوار مع الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" : "ربما السبب الذي جعلني أتعلق بريال مدريد هو أنّ زين الدين زيدان لعب له حينما بدأت أنا مسيرتي الكروية، بالنسبة لي القميص الأبيض وملعب "سانتياجو برنابيو" هو الأفضل وله قيمة خاصة منذ أن كنت صغيرًا".

وتابع: "لم أرى هدف زيدان في مرمى ليفركوزن مباشرًا، لأننا وقتها لم نكن قادرين على رؤية جميع مباريات دوري الأبطال، ولكني شاهدته في اليوم التالي معادًا وحاولت أنا وأخي ثورجان تقليده في الحديقة عدة مرات ولكننا فشلنا".

اللاعب البلجيكي أكد تعلق براؤول جونزاليس ورونالدو الظارة ولويس فيجو من ريال مدريد منذ أن كان طفلًا، مشيرًا إلى أنّ رغبته دائمًا هي تقديم أفضل ما لديه مع ريال مدريد كما فعل في فترته بتشيلسي.

وحول المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا، أوضح: "أعتقد أنّ لدينا علاقة قوية مع هذه البطولة والجميع يشعر دائمًا بالرغبة في تحقيق هذا اللقب كل عام ولذلك تكون دائمًا التوقعات مرتفعة".

وتطرق للحديث عن تقديمه لاعبًا للفريق بقوله: "لقد كان يومًا مذهلًا، وجدت نفسي بحضور 50 ألف متفرج ورئيس النادي يخرج ليتحدث عني، وقتها لم أستطع وصف مشاعري حتى لو تحدثت بلغتي الأم الفرنسية".

أما بالنسبة لفترته مع تشيلسي، فواصل: "لم يكن أحد يعرف قراري بالرحيل حينما لعبنا نهائي الدوري الأوروبي، ولم أكن أود إنهاء مسيرة دامت 7 سنوات بالخروج دون تحقيق اللقب وخاصة وأن المباراة كانت ديربي لندن. انا سعيد بكل لألقاب التي حققتها هناك".

واختتم: "الجمهور في إسبانيا أفضل من انجلترا وأكثر جنونًا، فحينما كنا نخسر في تشيلسي كان الجمهور يشعر بالحزن ولكن لا يصل لك الإحساس بأنها كارثة، هنا الأمر مختلف تمامًا. أعتقد أن علينا تقديم كل ما لدينا ودائمًا هناك مساحة للتطور".

جدير بالذكر أنّ الدوري الإسباني وضع خطة لاستكمال المنافسات بعد توقفها بسبب جائحة كورونا.