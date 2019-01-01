هازارد: يجب أن أتحسن لكنني مطالب بتسجيل هاتريك في كل لقاء

إدين هازارد نجم تشيلسي السابق وريال مدريد الحالي يعترف أنه لا يقدم أفضل ما لديه مع النادي الملكي".

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب إدين هازارد نجم فريق ريال مدريد الإسباني عن رغبته في الحصول على المزيد من الوقت والصبر من قبل جماهير النادي الملكي في الفترة المقبلة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها معرفته التامة بكونه لا يقدم أفضل ما لديه في الأسابيع الماضية منذ عودته من الإصابة.

وقال هازارد: "عندما أنظر لمباراة الغد أفكر في التسجيل لكن بعد الخسارة أمام باريس سان جيرمان سيكون علينا أن نحقق الفوز بأي طريقة".

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وأضاف: "أشعر أنني بخير والجميع هنا يتوقع الكثير مني لكن بصراحة أنا بالفعل يمكنني أن أقدم مستويات أفضل من هذه، ولا أغضب من الانتقادات حتى أنني أنتقد نفسي أحيانًا، لكن الكل ينتظر مني تسجيل ثلاثة أهداف في كل مباراة، عليهم الصبر قليلًا".

وأكمل: "ليس كل شيء مثاليًا في الوقت الحالي لكنني وصلت لأفضل حالاتي البدنية وأتمنى أن يساعدني ذلك على تقديم كل ما لدي في اللقاءات المقبلة".

واختتم تصريحاته عن زيدان قائلًا: "جميعنا نتعلم منه عندما يتحدث، وأنا على استعداد للتعلم بشكل أكبر لأنني أتحدث لغته والجميع هنا يحبه".

جدير بالذكر أن ريال مدريد كان قد خسر أول مواجهة في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا أمام نظيره باريس سان جيرمان.