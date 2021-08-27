هازارد على رادار يوفنتوس لتعويض رحيل رونالدو

يوفنتوس يبدأ تحركاته لتعويض رحيل كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد.

بدأ نادي يوفنتوس الإيطالي تحركاته سريعًا في سوق الانتقالات، لتعويض رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن الفريق، والذي عاد رسميًا بعد 12 موسمًا إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

يوفنتوس يبحث عن بديل للبرتغالي بأقصى سرعة ممكنة، بعدما فقد هدافًا من طراز فريد، نافس خلال المواسم الثلاثة التي قضاها مع "بيانكونيري" على جائزة هداف الدوري الإيطالي، وفاز بها أخيرًا في موسم 2020-2021 بتسجيل 29 هدفًا.

ويعيش ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس موقفًا حساسًا الآن بعد رحيل رونالدو، خاصة وأن اللاعب هو من طلب السماح له بالخروج، ليعود من جديد إلى النادي الذي شهد واحدة من أفضل فترات مسيرته.

صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أن أول اسم على قائمة تعاقدات يوفنتوس لتعويض رونالدو هو البلجيكي إيدين هازارد نجم نادي ريال مدريد الإسباني.

هازارد بدأ الموسم الحالي مع ريال مدريد على أمل أن يتخلص من الإصابات التي لازمته في أول موسمين قضاهما مع النادي الملكي، وبعد مباراتين في الدوري الإسباني، لم يظهر بأفضل حال له، ويبدو فاقدًا للثقة في نفسه.

الصحيفة الإسبانية تؤكد أن فكرة هازارد الحالية هي الاستمرار في ريال مدريد، لكنه يعلم أن احتمالية وصول كيليان مبابي إلى النادي الملكي ستجعل وضعه معقدًا وستقلص إمكانية لعبه كأساسي.

هازارد يعرف بأنه بحاجة إلى اللعب والشعور بالأهمية، وفي الوقت الحالي فإن الوضع لا يدعوه إلى التفكير في الرحيل.

وصل هازارد إلى ريال مدريد من تشيلسي الإنجليزي في صيف 2019 مقابل 100 مليون يورو، وما زال في عقده مع النادي الملكي ثلاث سنوات قادمة، لكن الإصابات أفقدته الثقة في نفسه بشكل كامل.

يوفنتوس يبحث حاليًا عن عملية لا تؤثر بشكل كبير على وضعه المالي، لذلك فإن النادي الإيطالي يفكر في الحصول على خدمات البلجيكي على سبيل الإعارة، لكن الكلمة الأخيرة ستكون من هازارد.

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