هازارد: بدايتي الحقيقية مع ريال مدريد ستكون الموسم المقبل

هازارد محبط بسبب

كشف اللاعب البلجيكي إيدين هازارد عن حزنه الشديد بسبب تأجيل بطولة يورو 2020 إلى عام 2021، لأنه كان ينتظرها بشغف كبير.

هازارد انتقل بداية هذا الموسم إلى ريال مدريد قادماً من تشيلسي الإنجليزي، ولكن الإصابات كانت عائقاً كبيراً أمام التألق رفقة الميرنجي.

وتحدث هازارد في مقابلة مع إذاعة بلجيكية قائلاً: "أنتا بخير بدون الخروج من المنزل وسأتحسن ومنذ أسبوع تم إزالة خيط العملية الجراحية، وأبذل مجهوداً قليلاً".

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وأضاف: "كنت أنتر بطولة اليورو أشعر ببعض الإحباط بسبب التأجيل كنت أخطط بشكل كامل للمشاركة بها وأن تكون باب عودتي، ولهذا أجريت جراحة وانتظارها حتى عام 2021 أمر يحبطك كثيراً، ولكن هنالك أولويات في الحياة تجعلك تلغي كل شيء يتعلق بكرة القدم".

وأردف: " موسمي الأول مع مدريد كان سيئًا، ولكن ليس كل الأمور هكذا، وهذا موسم للتأقلم واحكموا عليَ من الموسم الثاني، والتواجد بمستوى جيد في الموسم المقبل سيعتمد عليَ، وزملائي في الفريق رائعون، وتعرفت على أشخاص جدد، وبالنسبة لي هي خبرة كبيرة، وما زال لدي 4 أعوام في عقدي".

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وأكمل: "اتصلت بزيدان يوم أمس ولا نعرف متى سنعود وما يجب فعله للحفاظ على مستوانا الأمر صعب للغاية، ولكن لدينا الموارد الكافية للبقاء في لياقة جيدة، يأمل الجميع في وقتنا الحالي أن يكون هنالك نهاية للموسم".

وعن خوفه من الإصابة بفيروس كورونا: "قال لا يوجد شخص لا يخاف من الإصابة بالفيروس لكنني باقي هنا لا أتعامل مع أي أحد، ولا نستطيع رؤية أحد، ولدى قليل من الخوف مثل الجميع، ولكن عليَ رعاية أشخاص آخرين، وما يقلقني الأشخاص الضعفاء والذين يعانون من مشاكل".