هازارد: أنا أفضل من رونالدو "في الموهبة".. وميسي خارج التقييم

تحدث النجم البلجيكي إيدين هازارد، عن رحلته مع كرة القدم بعد اعتزاله بنهاية الموسم الماضي، مشيرًا إلى أن "ليونيل ميسي هو الوحيد الذي يتجاوزه على مستوى العالم".

وقال هازارد في مقابلة مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "على المستوى الفردي، ربما يكون ميسي هو الوحيد (الأفضل مني). هو الأعظم على الإطلاق، من المستحيل أخذ الكرة منه".

وأضاف: "كريستيانو لاعب أعظم مني، لكن فيما يتعلق بكرة القدم البحتة (الموهبة)، بصراحة لا أعتقد ذلك (أنه أفضل مني)، أما نيمار فربما. بعد ذلك، لم يعد أفضل مني".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وانتقل البلجيكي بما يزيد على 100 مليون يورو من تشيلسي إلى ريال مدريد في يونيو 2019، وتم تسليمه قميص رونالدو الشهير (رقم 7)، وكان ينظر إليه كخليفة لكريستيانو، أعظم هداف في تاريخ النادي، لكنه فشل في تحقيق أي شي.

وعن ذلك علق هازارد: "مع تشيلسي أنهيت واحدًا من أفضل المواسم ثم قلت لنفسي، الآن بعد أن أصبحت في ريال مدريد، ربما تكون هذه هي العطلة الأخيرة للاستمتاع، بعد 7 سنوات في إنجلترا دون استراحة في عيد الميلاد، حصلت على إجازة على 3 أو 4 أسابيع وأكثرت من الشواء والنبيذ وسارت الأمور على هذا النحو بشكل خاطئ.

وختم: "اللعب في ريال مدريد ليس سهلًا إطلاقًا، كنت بحاجة لتدريب أكثر، وعانيت من أسوأ الإصابات في أسوأ الأوقات وخضعت لعمليات جراحية، كان لدي استعداد جيد ولعبت بشكل جيد، لكن المشكلة في جسدي (لم ترحمني)".