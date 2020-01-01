هاري كين ينضم لقائمة أهداف يوفنتوس في الصيف

تقارير صحفية إيطالية تؤكد أن الإنجليزي هاري كين أصبح ضمن أهداف فريق يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن رغبة نادي يوفنتوس في الحصول على خدمات اللاعب هاري كين نجم فريق توتنهام الحالي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "توتو سبورت المقربة من السيدة العجوز، حيث أكدت أن كين أصبح أولويات دعم الهجوم بالفترة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن الصفقة قد تكلف نادي يوفنتوس مبلغ يتراوح بين 150 و170 مليون يورو لو تخلى توتنهام عن خدمات اللاعب.

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وسيحصل كين على حوالي 17 مليون يورو في الموسم الواحد رفقة يوفنتوس لو تمت الصفقة خلال الصيف المقبل بحسب ما ذكرت الصحيفة .

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ويمر هاري كين بواحد من أسوأ مواسمه رفقة فريق توتنهام حيث تعرض كين للعديد من الإصابات منذ أغسطس الماضي أبعدته عن معظم لقاءات الموسم.

وشارك كين في 25 مباراة في كل البطولات رفقة فريق توتنهام، ولم يظهر بالمستوى المعهود له حيث سجل 17 هدفًا وصنع هدفين.

جدير بالذكر أن هاري كين كان قد ارتبط اسمه بعدة أندية أخرى في السنوات الماضية يأتي على رأسها ريال مدريد الإسباني الذي يعاني من أزمة هجومية هو الآخر.