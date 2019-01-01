هاري كين يصل للهدف رقم 200 في مسيرته الكروية مع الأندية

أرقام رائعة للدولي الإنجليزي..

وصل هاري كين مهاجم توتنهام إلى الهدف رقم 200 في مسيرته الكروية وذلك بعد الهدفين الذين سجلهما في مباراة النجم الأحمر بدوري أبطال أوروبا.

وكان توتنهام قد حقق انتصارًا ضخمًا على النجم الأحمر بخماسية نظيفة على ملعب توتنهام آرينا، ليخطو خطوة مهمة في مسيرته بعد بدايته المتعثرة في البطولة المحلية والقارية.

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الدولي الإنجليزي افتتح التسجيل للسبيرز في الدقيقة التاسعة، ثم اختتم الخماسية في الدقيقة 72، ليكون هذا الهدف الأخير هو رقم 200 له كلاعب كرة قدم محترف في مختلف البطولات.

ولعب هاري كين مع توتنهام في الدوري 264 مباراة سجل خلالها 171 هدفًا و16 هدفًا بقميص الأندية التي لعب لها في الدرجات الأدنى و13 هدفًا في دوري أبطال أوروبا.