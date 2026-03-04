Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
FBL-GER-BUNDESLIGA-DORTMUND-BAYERN MUNICHAFP
Follow Ed on IG!Watch Ed on Tiktok!

ترجمه

هاري كين يحصل على لقب أفضل مهاجم في العشر سنوات الأخيرة: إحصائيات مذهلة في الداخل!

أداء أفضل في فرق أضعف ودوريات أصعب؟ هذا بالضبط ما فعله هاري كين. احصل على تحليل مسلٍ يشرح لماذا يُعتبر أفضل مهاجم في العالم، حتى أفضل من بنزيمة!

في عالم النقاشات الحماسية حول كرة القدم، لا تزال مسألة من هو أفضل مهاجم خلال العقد الماضي تقسم المشجعين. هاري كين هو أحدهم. 

إد هيندل في مهمة لإقناع الجميع بأن كين هو ببساطة المهاجم الأكثر اكتمالاً في كرة القدم الحديثة. فهو يمزج بين الإنهاء الدقيق والرؤية الإبداعية بطرق لا يضاهيها سوى القليلون.

يقول إد: "هاري كين هو أفضل مهاجم في العشر سنوات الماضية".

"لدينا بنزيمة في فرنسا، كما تعلم"، قاطعه المضيف الآخر.

وسرعان ما تصاعد الجدل إلى ما هو أبعد من مجرد عدد الأهداف. "كان هاري كين يسجل أرقامًا أكبر من بنزيمة، وكان يفعل ذلك في فريق أسوأ بكثير وفي دوري أصعب بكثير أيضًا".

الدوري الإنجليزي الممتاز
توتنهام هوتسبير crest
توتنهام هوتسبير
توتنهام
كريستال بالاس crest
كريستال بالاس
بالاس
الدوري الألماني
بايرن ميونخ crest
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
بوروسيا مونشنجلادباخ crest
بوروسيا مونشنجلادباخ
مونشنجلادباخ

أصبح أسلوب كين الشامل في اللعب هو العامل الحاسم. "لم يكن هاري كين مجرد مهاجم، بل كان حلقة الوصل بين اللاعبين"، يؤكد إد. "(إنه مثل بنزيمة) لكنه أفضل قليلاً من بنزيمة".

@goalfanzone

Has Harry Kane been a better striker than Karim Benzema over the last 10 years? 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #football #fanzone #premierleague #championsleague #worldcup

♬ original sound - GOAL's FanZone - GOAL's FanZone

تم توقع سؤال مضاد وسرعان ما تم الرد عليه: "(إذن أنت تقول أن بنزيمة لا يستطيع أن يكون حلقة الوصل بين لاعبي الفريق؟) أنا لا أقول أن بنزيمة لا يستطيع، أنا أقول أن هاري كين يستطيع أن يكون أفضل منه بخمس مرات".

ثم تأتي الإحصائية المذهلة. "فاز هاري كين في عام 2021 بجائزة الحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي الممتاز وأكثر عدد من التمريرات الحاسمة في موسم واحد. شيء يحب الناس الإشادة بسلاله لقيامه به، لكن لا أحد يذكر أن هاري كين فعله قبل بضع سنوات".

يبرز هذا الحجة المقنعة ثبات كين وتعدد مواهبه وتأثيره في واحدة من أصعب الدوريات في العالم على الرغم من أنه غالبًا ما يلعب في فريق يضم لاعبين أقل شهرة.

إعلان
0