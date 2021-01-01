هاري كين يثير الشكوك حول مستقبله في توتنهام: لا أعرف!

هاري كين نجم توتنهام يثير الشكوك حول مستقبله في صفوف الفريق اللندني.

أكد هاري كين نجم فريق توتنهام أن الحديث عن مستقبله في صفوف الفريق اللندني هو أمر في غاية الصعوبة بالوقت الحالي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كين، وأكد خلالها أن كل تركيزه في الوقت الحالي على تقديم أفضل ما لديه فيما تبقى من الموسم الجاري.

وقال كين: "أعتقد أن ذلك السؤال من الصعب الإجابة عليه في الوقت الحالي، ومن الهام أن أضع كل تركيزي على مباريات إنجلترا المقبلة، بعد ذلك على ما تبقى من لقاءات توتنهام وبطولة كأس الأمم الأوروبية".

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وأضاف: "التفكير في الأخبار التي تنتشر والاشاعات سيكون أمرًا مدمرًا بالنسبة لي فيما يتعلق بما أقدم من مستويات".

وأردف: "أحب دائمًا أن أركز على أهدافي بالترتيب، وهدفي الآن هو إنهاء الموسم بقوة مع توتنهام والفوز بتلك التصفيات مع إنجلترا، وتقديم بطولة عظيمة في الصيف".

وأنهى كلماته: "أنظر، أحاول أن أكون بعيدًا عن التكهنات قدر الإمكان، أنا أضع كل تركيزي في الوقت الحالي على القيام بعملي داخل الملعب، وفي نهاية الصيف سنرى كيف ستسير الأمور".

جدير بالذكر أن كين يلعب في صفوف توتنهام منذ 11 عامًا، وسجل 17 هدفًا في الدوري الإنجليزي مع الفريق هذا الموسم في 27 مباراة بالبطولة.