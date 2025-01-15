هاري كين ضد هوفنهايم | لعنة "النسخة الأفضل" لم تصبه .. ليقف التاريخ أمام استمرارية نجم بايرن ميونخ رغم الإحباط!

ليلة جديدة مثيرة في مسيرة النجم الإنجليزي مع بايرن ميونخ..

"النسخة الأفضل مني لم تأت بعد" .. هكذا أعلن المهاجم الإنجليزي هاري كين متحديًا الجميع، وعلى الرغم من أن مثل تلك التصريحات أحيانًا تصيب صاحبها بلعنة ما، ويعاني من انتكاسة بعدها إلا أن هذا لم يحدث مع نجم بايرن ميونخ.

صاحب الـ31 عامًا قاد البافاري اليوم الأربعاء، للفوز أمام هوفنهايم بخماسية نظيفة، على استاد أليانز آرينا ضمن الجولة الـ17 من الدوري الألماني.

الأهداف تناوب على إحرازها كل من ليروي ساني (الدقيقتين 6 و48)، رافائيل جوريرو (12)، هاري كين (26) وسيرجي جنابري (66).

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي السطور التالية نخصص الحديث عن هاري كين وماذا قدم في مواجهة الليلة أمام هوفنهايم..

سجل وصنع .. وبارمان حرمه من ضربة مقصية

مع مرور 12 دقيقة فقط من عمر المواجهة، وضع كين بصمته بتمريرة رائعة لزميله رافائيل جوريرو بين مدافعي هوفنهايم، لينطلق الأخير، ويسدد الكرة في شباك الحارس أوليفر باومان بنجاح.

وبعدها بـ14 دقيقة، كان هاري صاحب احتفالية الهدف الثالث، إذ أحرز هدفه من ضربة جزاء، سددها على يمين باومان الذي سقط في الجهة الأخرى.

لم تكن تلك فقط بصمات الإنجليزي في الشوط الأول، إنما سدد الكرة ثلاث مرات، منها اثنتين على المرمى، بخلاف خلقه فرصة أخرى لزملائه، لم يترجموها لهدف.

وحضر كين بقوة في الشوط الثاني أيضًا وإن لم يهز الشباك، فقد أهدر فرصتين أمام تالق الحارس باومان أمامه؛ إحداها في الدقيقة 54 وقتما سدد الإنجليزي ضربة مقصية، لكنها كانت في المتناول.

أرقام كين القياسية لا تتوقف

أهم ما يميز هاري كين رغم كم الإحباط الذي يواجهه، وفشله في التتويج بأي بطولة، هي "الاستمرارية في التألق" والمواصلة دون كلل أو ملل.

أرقام مهاجم البافاري القياسية تواصلت في مواجهة هوفنهايم، فبعد الجزائية التي أحرزها في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول، يكون قد نجح في إحراز كافة الضربات الجزائية التي تقدم لتنفيذها منذ انضمامه لبايرن ميونخ في عام 2023 بواقع 18 هدفًا.

كذلك بإحراز هدف وصناعته لآخر، يكون قد فعل هاري هذا في أربع مباريات مختلفة في الموسم الجاري من الدوري الألماني.

وعلى جانب آخر، رفع من مساهماته في الموسم الجاري بمختلف البطولات لـ32 بواقع إحراز 22 وصناعة عشرة أهداف أخرى خلال 22 مباراة بالقميص البافاري.

بالأرقام .. ماذا قدم هاري كين أمام هوفنهايم؟

المهاجم الإنجليزي شارك لمدة 61 دقيقة في المباراة قبل أن يخرج بقرار فني وينزل سيرجي جنابري بدلًا منه.

لكن تلك الدقائق كانت كافية ليكون أفضل ثان لاعب في المباراة بتقييم (8.1 درجة)، خلف زميله ساني (9 درجات)، بحسب موقع "سوفا سكور".

وخلال مشاركته، سدد هاري خمس تسديدات، منها أربعة على المرمى، بخلاف صناعته لهدف وخلقه لفرصة غير مستغلة، وإحرازه للهدف الثالث في اللقاء من ضربة جزاء، وأهدر المهاجم الإنجليزي فرصتين محققتين.