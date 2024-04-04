"ليس على نفس كوكب هاري كين!" .. نجم تشيلسي السابق يحرج هالاند بمقارنة قاسية!

إرلينج يحتاج إلى صقل مهاراته ليكون مثل بنزيما!

دخل إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، في دائرة المقارنة مع هاري كين، مهاجم توتنهام السابق وبايرن ميونخ الحالي، خصوصًا بعد اهتزاز مستوى النجم النرويجي مؤخرًا.

وكان هالاند قد تعرض لموجة انتقادات بعد أدائه المتواضع ضد آرسنال وذلك في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي، حيث أهدر عدة فرص سهلة، ليصفه أسطورة مانشستر يونايتد روي كين، بأنه مهاجم يناسب "التشامبيونشيب" (دوري الدرجة الثانية في إنجلترا)، وبعد الجلوس على مقاعد البدلاء أمام أستون فيلا، سجل السيتي 4 أهداف.

وقال كريج بيرلي، لاعب تشيلسي السابق في برنامج "ESPN FC"، أثناء مقارنة هالاند بكين: "لن يكون مفاجئًا للجميع إذا قلت إن جزءًا من مهارات إرلينج الشاملة لديها مجال للتحسين. الأمر يتعلق باللياقة البدنية وتسجيل الأهداف".

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وأضاف: "عندما يتعلق الأمر باللعب الشامل - أنا لا أرى أن هالاند أسوأ، لكنه ليس في نفس كوكب هاري كين. فيما يتعلق بلعبه الجماعي، هاري يمكن أن ينطلق ويلعب التمريرات مثل اللاعب رقم 10، ويقدم تمريرات عرضية في جميع الزوايا، سمها ما شئت".

وتابع كريج: "كريم بنزيما، يتجول في الملعب عندما كان في ريال مدريد يحرك الكرات الصغيرة ويربط اللعب، لكن هذا ليس هالاند. إنه يحتاج إلى الأهداف للحفاظ على هذه الأرقام لأن الكثير من مهاراته الأخرى تحتاج إلى الصقل".