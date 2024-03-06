فيديو | "أقول للجميع إننا أصدقاء".. هاري كين يفضح أكاذيب أسطورة ليفربول!

هذه ليست صداقة!

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لم يقبل هاري كين نجم بايرن ميونخ، تمرير كذبة مواطنه الإنجليزي جيمي كاراجر، عقب الفوز على لاتسيو (3-0) في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

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وخسر الفريق البافاري موقعة الذهاب 1-0 في روما، إلا أن كين قاد زملاءه للثأر إيابًا بتسجيل هدفين في مواجهة أليانز أرينا، ليخطف البايرن بطاقة التأهل إلى ربع النهائي.

وفي لقاء تلفزيوني عقب الفوز مع شبكة "CBS" سُئل كين عما إذا كان قد تحدث عبر الهاتف مع كاراجر هذا الأسبوع، كما ادعى مدافع ليفربول السابق، فرد المهاجم الإنجليزي "هذا غير صحيح، آسف جيمي".

وصرخ كاراجر فورًا بينما يضحك: "لا تفعل هذا بي! أنا أخبر الجميع في أمريكا أننا أصدقاء، وأن لدينا علاقة رائعة. لا أصدق أنك فعلت ذلك بي للتو!".

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رد صاحب الـ30 عامًا بدوره: "نحن أصدقاء، لكن كما تعلمون، لن أكذب على التلفزيون الوطني"، قبل أن يكشف أنه لا يملك حتى رقم لاعب ليفربول السابق، وأنهما يتبادلان فقط الرسائل على تويتر، وهو ما ردت عليه مقدمة البرنامج «هذه ليست صداقة!»

ورفع كين رصيده إلى 33 هدفًا في 33 مباراة مع بايرن ميونخ هذا الموسم، كما سجل هدفيه الأوروبيين رقم 50 و51، ليتجاوز رقم أسطورة تشيلسي ديدييه دروجبا (50) في قائمة الهدافين القاريين.

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