هاري كين في ورطة.. بايرن ميونخ يجبره على تغيير سيارته لسبب غريب!

بايرن ميونخ أجبر نجمه الجديد على تغيير سيارته الخاصة..

يفرض نادي بايرن ميونخ الألماني قواعد صارمة على لاعبيه تتعلق باستخدام سيارات بعينها عند التوجه إلى تدريبات الفريق، وإلا فإنهم سيتعرضون لعقوبات مشددة.

بايرن ميونخ لديه شراكة طويلة الأمد مع شركة "أودي" الألمانية لتصنيع السيارات، والتي تملك بالفعل 8.33% من أسهم النادي البافاري.

ومنذ عام 2002، يتم منح لاعبي بايرن ميونخ سنويًا سيارات مجانية من الشركة، لكن بشرط أن يتم قيادتها إلى مقر تدريبات النادي، بالإضافة إلى المباريات والأنشطة الأخرى المتعلقة بالنادي.

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ويستطيع اللاعبون اختيار السيارة المناسبة لهم، واستلامها في حدث يقام سنويًا، وهذا الموسم حصل 12 من نجوم بايرن ميونخ على سيارة "Audi RS e-tron GTs" التي تتجاوز قيمتها 150 ألف يورو.

فيما اختار هاري كين، المنضم حديثًا إلى بايرن ميونخ سيارة "Q8 e-tron" التي تتجاوز قيمتها 60 ألف يورو فقط، نظرًا لاحتياجه إلى سيارة عائلية.

بايرن ميونخ يلزم اللاعبين بقيادة سيارات محددة من وإلى التدريب، لكن يفضل استخدام سيارات "أودي" بالطبع، ولكن يسمح بسيارات "بينتلي" و"بوجاتي" و"بورشه" نظرًا لأنها جميعها جزء من مجموعة "فولكسفاجن".

وكشف موقع "sportbible" الإنجليزي أنه إذا خالف اللاعبون القواعد الخاصة بالسيارات، فإنهم معرضون لغرامة قدرها 50 ألف يورو، وهو ما حدث في عام 2020.

ويعد الفرنسي كينجسلي كومان أحد المتضررين من تلك الغرامة، حيث اضطر إلى الاعتذار وتعهد بالتوقيع على تذكارات للموظفين في مصنع "أودي" بعد التوجه إلى تدريبات النادي مستخدمًا سيارة من نوع مخالف للتعليمات.

ومع ذلك، فقد كرر كومان الأمر في مارس 2021، عندما توجه إلى التدريبات بسيارة مخالفة، واضطر إلى إيقافها في الشارع بعدما رفض موظفو النادي السماح له بالدخول إلى مقر التدريبات.