بطاقة صفراء ولمستان حاسمتان .. هاري كين يلعب دور المنقذ لبايرن ميونخ أمام فولفسبورج

حقق بايرن ميونخ انتصارًا صعبًا على فولفسبورج في الجولة الأولى من الدوري الألماني لموسم 2024-2025، وقد لعب نجمه هاري كين دور المنقذ في اللقاء الذي انتهى لصالح فريقه بنتيجة 3-2.

بايرن سيطر على الشوط الأول ونجح في التقدم بهدف جمال موسيالا، لكن فولفسبورج نجح في التعادل مع انطلاق الشوط الثاني لوفرو ماير قبل أن يُضيف نفس اللاعب الهدف الثاني بعد عدة دقائق.

الفريق البافاري استطاع قلب النتيجة، تعادل أولًا بهدف جاكوب كامينسكي بالخطأ في مرماه ومن ثم أحرز الانتصار بتسديدة سيرجي جنابري الممتازة.

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ماذا قدم هاري كين في مباراة بايرن ميونخ وفولفسبورج؟

المهاجم الإنجليزي لم يُقدم الأداء المطلوب خلال دقائق المباراة، وقد اكتفى خلال الشوط الأول بالاعتراض على الحكم، تارة للمطالبة بالحصول على خطأ، وتارة للمطالبة باحتساب ركلة جزاء نتيجة وجود لمسة يد داخل منطقة جزاء الخصم، وهو الاعتراض الذي كلفه الحصول على بطاقة صفراء، بجانب إهداره لفرصة جيدة تصدى لها ببسالة الحارس كاميل جابارا.

تحسن الأداء نسبيًا في الشوط الثاني من جانب لاعب توتنهام السابق، خاصة بعد التأخر بالنتيجة، وقد بدا واضحًا أن خبرته ونضجه لعبا دورًا مهمًا في تهدئة زملائه وضبط اندفاعهم لإدراك التعادل ثم الفوز.

رغم ذلك، إلا أن كين كان حاسمًا في "ريمونتادا" بايرن، حيث تسبب بالهدف الأول بتسديدة رأسية من تمريرة عرضية من ركلة ركنية ارتطمت بالمدافع ودخلت المرمى، وصنع الهدف الثاني بتمريرة حاسمة لجنابري بعد جهد جيد من البديل توماس مولر.

كين سدد مرتين واحدة منهما بين القائمين والعارضة، وربما رقم الأهداف المتوقعة الخاصة به يُوضح بُعده عن مستواه خلال اللقاء وعن تهديد مرمى فولفسبورج، حيث وصل إلى 0.26 فقط، اللاعب مرر 18 تمريرة منها 15 صحيحة، بنسبة نجاح وصلت إلى 83%، وقد صنع فرصتين منهما التمريرة الحاسمة في الهدف الحاسم.