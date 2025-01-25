دافع أكثر من هجومه ويواصل مطاردة محمد صلاح .. هاري كين يُسجل بانتصار بايرن ميونخ على فرايبورج

النجم الإنجليزي يواصل تصدره لقائمة هدافي الدوري الألماني بهدف في مرمى فرايبور

قاد النجم الإنجليزي هاري كين فريقه بايرن ميونخ للفوز على فرايبورج بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 19 ضمن منافسات الدوري الألماني.

كين نجح في استعادة حاسته التهديفية، بعدما غاب عن زيارة شباك خصوم بايرن ميونخ في آخر مباراتين ضد فولفسبورج بالدوري وفينورد بدوري الأبطال.

قيادة كين لفريقه بايرن للانتصار على فرايبورج، جعله يُحافظ على فارق الـ6 نقاط بينه وبين باير ليفركوزن صاحب الوصافة.

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هاري كين .. تجده في كل مكان

سجل هاري كين الهدف الأول لنادي بايرن ميونخ بالدقيقة 15 من زمن المباراة، بعد مهارة رائعة، جعلته داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة على يمين حارس فرايبورج لتحتضن الشباك.

وقدم هاري مباراة رائعة من ناحية التحركات، حيث تجده موجودًا في كل مكان في الملعب، بعدما ظهر في أكثر من لقطة وهو يُدافع رفقة زملائه.

هدف كين في مرمى فرايبورج جعله يبتعد بصدارة هدافي الدوري الألماني برصيد 17 هدفًا، بفارق هدفين عن أقرب ملاحقيه وهو المصري عمر مرموش الذي انتقل إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، ويأتي بعده باتريك شيك نجم باير ليفركوزن برصيد 13 هدفًا.

ووصل كين للمساهمة رقم 87 له مع بايرن ميونخ في جميع البطولات، وذلك خلال 70 مباراة لعبها، حيث سجل 67 هدفًا، وصنع 20.

كين يواصل مطاردة محمد صلاح

وواصل هاري كين مطاردة النجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، رغم اختلاف الدوريات، وذلك من ناحية الأكثر مساهمة في الأهداف بالدوريات الخمس الكبرى.

ويتصدر تلك القائمة النجم المصري محمد صلاح برصيد 32 مساهمة، فيما يحتل مواطنه عمر مرموش المركز الثاني برصيد 24 مساهمة، ثم كين الثالث بـ23 مساهمة.

أرقام جيدة لهاري كين ضد فرايبورج

حصل النجم الإنجليزي على تقييم 7.3 من شبكة "سوفا سكور" بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه، حيث سجل هدف وسدد الكرة مرة واحدة فقط على المرمى.

ولمس كين الكرة 33 مرة، ودقة تمريراته هي 88%، ورسل عرضية واحدة فقط، وفقد الاستحواذ 7 مرات، وحصل على خطأ وارتكب خطأين.

وعلى المستوى الدفاعي كان هاري مميزًا، حيث أبعد الكرة مرتين، وتصدى لتسديدة، واعترض هجمة واحدة، وقام بتدخلين على لاعبي فرايبورج.