"الأمر مؤلم" .. ضمادات هاري كين تُثير القلق بشأن إصابته!

كين خرج متأثرًا بالإصابة من ملعب المباراة

أثارت الإصابة التي تعرض لها الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ الجدل، خلال مواجهة باير ليفركوزن الجدل، وذلك بعد خروجه من ملعب المباراة متأثرًا بالإصابة.

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وخرج كين من مباراة بايرن ميونخ ضد باير ليفركوزن بالدقيقة 86 من عمر المباراة وهو يُعاني من الإصابة، حيث شارك بدلًا منه توماس مولر.

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وكشف "Heiko Niedderer" الصحفي في صحيفة بيلد الألمانية عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عما قاله هاري كين عن إصابته.

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وكتب الصحفي: "كين لديه ضمادات شديدة على قدمه اليسرى، لكنه يقول عن إصابته: (الأمر مؤلم، لكنني أعتقد أنه لا بأس، سنفحص القدم مرة أخرى)".

وتعادل بايرن ميونخ أمام ليفركوزن بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس السبت، بالجولة الخامسة ضمن منافسات الدوري الألماني.