هاري كين الباهت وبيلينجهام "المهم" .. القدر كان رحيمًا بإنجلترا ضد سويسرا!

كين وبيلينجهام وجهان مختلفان في إنجلترا ضد سويسرا

تأهل المنتخب الإنجليزي إلى دور نصف نهائي بطولة يورو 2024، بعد أن تفوق على نظيره السويسري بركلات الترجيح، بعد أن انتهى الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وسط مستوى باهت من المهاجم هاري كين، وعدم قدرة جود بيلينجهام على التسجيل!

هاري كين واحدة من أسوأ مبارياته في يورو 2024، حيث لم يتمكن من مساعدة المنتخب الإنجليزي في حسم المباراة في وقتها الأصلي أو حتى الإضافي.

وأما عن بيلينجهام، فقدم مستوى جيد ولكنه لم يستطع أن يُسجل ويواصل مساعدة إنجلترا في مباراة سويسرا، ليتأهل الإنجليز بركلات الترجيح.

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هاري كين "المختفي"

من المعروف أن مسؤولية التهديف تقع بشكل كبير على مهاجم أي فريق، وهذا الدور لم يقم به كين في مواجهة سويسرا، حيث غاب عن استغلال الفرص التي أتيحت له.

كين سدد الكرة في المباراة مرتين، واحدة خارج المرمى تمامًا، والأخرى تصدى لها دفاع المنتخب السويسري، ولم يسدد أي كرة على المرمى.

ولم كين الكرة 26 مرة في 120 دقيقة، ومرر الكرة 10 مرات منهم 8 بشكل صحيح، وقدم تمريرة مفتاحية واحدة ولم يتم استغلالها بالشكل الأنسب.

المهاجم الإنجليزي لم يكن حاسمًا مع منتخب بلاده أمام سويسرا، في ظل عدم قدرته على التعامل مع الرقابة الدفاعية المحكمة عليه!

بيلينجهام الأهم في إنجلترا

مباراة إنجلترا ضد سويسرا أثبتت مدى تأثير وجود جود بيلينجهام في تشكيل الإنجليز، وهي المباراة الثالثة التي لم ينجح فيها في التسجيل ويُعاني على إثرها منتخب بلاده.

وسجل جود في مباراتين الأولى ضد صربيا وحقق إنجلترا الفوز بهدف دون رد، والثانية ضد سلوفاكيا في دور الـ16، وهي المباراة التي انتصر فيها أيضًا الإنجليز.

وأما عن الثلاث مواجهات التي لم ينجح بيلينجهام فيها بالتسجيل، تعثر فيها الإنجليز ضد الدنمارك وسلوفينيا بالتعادل، وفي مباراة اليوم ضد سويسرا التي انتهت بركلات الترجيح.

وسدد بيلينجهام الكرة مرتين واحدة على المرمى والأخرى تصدى لها الدفاع، وقدم تمريرة حاسمة واحدة، ولمس الكرة 88 مرة، ودقة اتمريراته هي 88%.