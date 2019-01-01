هارت يسخر من نفسه بسبب انطباعه عن ديفيد سيلفا

هارت يتحدث عن انطباعه الأول عن ديفيد سيلفا بعد انضمامه إلى مانشستر سيتي

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

تحدث حارس مرمى ويست هام حاليًا ومانشستر سيتي السابق جو هارت حول انطباعه الأول عن ديفيد سيلفا بعد انضمام النجم الإسباني لأزرق مدينة مانشستر.

ومن المعروف أن العلاقة بين الثنائي حين كان هارت حارسًا لمانشستر سيتي كانت جيدة وكانا من أقرب الأصدقاء داخل الفريق، ليكشف هارت عن بداية العلاقة التي لم يكن يعرفها أحد.

وحول ذلك، قال جو هارت إنه لم يكن يتخيل أن ديفيد سيلفا سيقدم هذا المستوى المميز مع مانشستر سيتي طيلة هذه السنوات وأن يصبح من علامات النادي.

وأضاف: "أول يوم لسيلفا في مانشستر سيتي اعتقدت أنه لن يستطيع النجاح في الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب طبيعته الأكثر خشونة من المنافسات الأخرى"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 30, 2019

وتابع: "انطباعي الأول عنه كان أنه صغير الحجم، يلعب بقدم واحدة، بطيء، ولا يستطيع التحدث باللغة الإنجليزية، كل هذه النقاط سربت الشك داخلي حول نجاحه"

وأردف: "الآن من الممكن أن نقول إن ديفيد سيلفا أحد أهم العلامات في تاريخ هذا النادي، وأفتقد اللعب معه كثيرًا والتواجد معه في غرفة الملابس"

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يذكر أن جو هارت رحل عن مانشستر سيتي صيف العام 2016، أي مع وصول المدرب الإسباني بيب جوارديولا للإشراف على تدريب الفريق.