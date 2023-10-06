هاجم منتقدي السعودية ووعد بحرق جوارديولا .. إبراهيموفيتش يفتح النار على الجميع

تصريحات نارية كالعادة من النجم السويدي

SHAHID

يبدو أن زلاتان إبراهيموفيتش وجد الشخص المناسب الذي يُخرج له كل ما بداخله من تصريحات مثيرة للجدل ومفاجآت وكواليس صادمة، إنه بيرس مورجان!

الإعلامي البريطاني الذي استضاف كريستيانو رونالدو العام الماضي وكان أحد أسباب رحيله عن مانشستر يونايتد، تحدث مع زلاتان في برنامجه الخاص "UNCENSORED" ليتطرق إلى العديد من الأمور الهامة مثل رأيه في الدوري السعودي وعلاقته بالمدرب بيب جوارديولا ورأيه في ما يحدث لناديه السابق مانشستر يونايتد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال السويدي خلال حديثه مع مورجان:"هناك بعض التظاهرات ضد ملاك مانشستر يونايتد، ولكن مجرد تذكير هم يستثمرون وجلبوا العديد من اللاعبين مقابل مبالغ مالية كبيرة".

وأضاف:"لذلك أعتقد أنه من الخطأ القول إنهم لا يفعلون ما يتوقعه المشجعون منهم، لا أعرف ما هو السبب الحقيقي وراء كل شيء".

وعن طفرة الدوري السعودي:"لقد تلقيت عرضًا من الصين وعرض آخر من السعودية، ولكن الوضع كان كما هو، الأمر يتوقف على ماذا تريد والأهداف التي تسعى لها، هناك بعض اللاعبين بحاجة إلى إنهاء مسيرتهم المهنية بشكل كبير، عليك أن تجعل الناس تتذكر موهبتك وليس ما كسبته من أموال، الموهبة هي التي يتم الاعتراف بها في النهاية".

وأوضح:"لذلك أعتقد أن بعض اللاعبين الذين يصلون إلى مستوى معين عليهم التوقف في مرحلة معينة وهذه هي المرحلة الكبيرة، لا يمكنك الذهاب إلى مرحلة أقل وإنهاء حياتك المهنية بطريقة مختلفة".

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وعندما سُئل عن مواجهة مشكلة أخلاقية لو كان ذهب إلى الدوري السعودي:"لا، بكل تأكيد لا، في الخليج اجتمعوا معًا وصنعوا هذه الطفرة، لذلك أشعر بالأسف تجاه اللاعبين الذين لم يذهبوا من قبل لأنهم لن يحصلوا على ما يجنيه اللاعبون الآخرون".

وتابع:"اسمع، أينما تلعب كرة القدم فهي كرة قدم، لعبة تربط الناس وحلم نتشاركه، على سبيل المثال أن كبيرس مورجان مشجع ولست محترفًا ومن مشجعي آرسنال، لذلك أشعر بالأسف تجاهك قليلًا، ولكن كلاعب كرة قدم محترف فالأمر يكون مختلف عندما ترى الدوري السعودي ينمو وكذلك الأمريكي".

وعن علاقته بالمدرب بيب جوارديولا في برشلونة:"عليك أن تكون منفتحًا معي وأن تكون مباشرًا حتى نتمكن من فهم بعضنا البعض، لقد جلست على مقاعد البدلاء أربع مباريات متتالية وكان ذلك غير عادل، الأمر لم يتعلق بالأداء، بل لأنه شعر بالإهانة لأنني أخبرته أنني بحاجة إلى مساحة وأخبرته كيف أريد اللعب".

وواصل حديثه:"تذكرت عندما قابلت بيب للمرة الأولى قال لي ممنوع تواجد سيارات الفيراري، ماذا فعلت؟ جلبتها في اليوم التالي وأوقفت السيارة أمام مكتبه مباشرة ولم يقل أي شيء لأنه كان يتجنبني، لو عبثت معي سأعبث معك، وإذا كنت تريد اللعب بالنار سأجلب لك النار ولكني سأحرقك".

وعن طريقة تعامل إريك تين هاج مع كريستيانو رونالدو في مانشستر يونايتد:"لقد قام بعمل مذهل في أياكس وأحدث الفارق في النادي الذي يمتلك المواهب الأفضل في العالم ولكنه ليس به نجوم كبار، لذلك عندما جاء إلى مانشستر يونايتد الفريق الذي يمتلك عقلية مختلفة تمامًا والعديد من النجوم الكبار كان عليه التعامل بطريقة مختلفة".

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وعن رونالدو بالتحديد:"الأمر يعود له في النهاية بأن يتأكد من حصوله على الاحترام الكافي في النادي".

يذكر أن تجربة زلاتان مع برشلونة كانت الأسوأ في مسيرته، ولم يستمر النجم السويدي في الدوري الإسباني طويلًا حيث عاد إلى إيطاليا من بوابة ميلان في 2011.

SHAHID