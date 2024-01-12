هاجموه فأنصفهم .. لاهوز يخرج من عنق زجاجة قضية نيجريرا

الحكم السابق يدافع عن برشلونة في قضية نيجريرا...

دافع ماتيو لاهوز، الحكم الإسباني السابق، عن برشلونة في القضية المعروفة باسم "قضية نيجريرا"، والمتهم فيها الفريق الكتالوني بدفع رشاوي للنائب السابق للجنة الحكام لمساعدة الفريق في الفوز بالبطولات.

وبدأ لاهوز مسيرته التحكيمية منذ عام 2008 في أولى مبارياته بدوري الدرجة الأولى الإسباني، وقدم مستويات مميزة حتى أصبح من حكام الفئة الأولى في أوروبا، قبل أن يعتزل في الصيف الماضي.

وقال لاهوز في تصريحات أثناء شهادته في المحكامة: "من المستحيل أن يكون لدي نيجريرا، القدرة على التأثير على المنافسة".

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واتفق مع لاهوز، في عدم قدرة نيجريرا على تغيير المنافسة أو حسم الألقاب لصالح برشلونة، بعض الحكام مثل ألفاريز إزكويردو وديفيد ميدي.

جدير بالذكر أن نادي برشلونة يواجه شبح الهبوط من الدوري الإسباني، إن ثبت تورطه في قضية نيجيريرا، وتأكد اختراقه للقوانين.