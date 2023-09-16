"هاتو اسم المطعم" .. قلق في أوساط الأهلي بسبب "تسمم" محرز

الأهلي يُواجه التعاون مساء اليوم

SHAHID

يخوض الأهلي مباراة صعبة أمام التعاون في سادس جولات دوري روشن السعودي مساء اليوم في جدة، وقد أحاط الغموض بموقف نجمه رياض محرز من المشاركة في اللقاء بعد إصابته بتسمم مساء أمس.

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الأهلي يرغب في مصالحة جماهيره بعد سقوطه المدوي في الجولة الماضية أمام الفتح 5-1، والذي تلى فوزه في الجولات الـ4 الأولى، ولذا يحتاج جميع أسلحته الفتاكة وعلى رأسها نجمه الجزائري خاصة مع الأداء والنتائج القوية لضيفه القادم من القصيم.

الصحفي حسن عبد القادر أثار قلق الأهلاوية في وقت متأخر من مساء أمس بالإشارة إلى نقل محرز إلى إحدى المستشفيات بعد إصابته بوعكة صحية، وقد كشفت المصادر المتابعة فيما بعد أن اللاعب أصيب بتسمم بعد تناوله لوجبة من أحد المطاعم الشهيرة في جدة.

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المصادر المتابعة في جدة أكدت أن اللاعب شعر بآلام في معدته بعد تناوله تلك الوجبة ليُنقل إلى المستشفى وقد اتضح هناك وجود جرثومة في المعدة، ولم يُحسم بعد موقف محرز من خوض مواجهة التعاون مع ترجيح إبعاده عن اللقاء بهدف منحه الفرصة للراحة والاستشفاء.

الجمهور الأهلاوي أبدى استياءه وغضبه من ذلك المطعم الذي تسبب في مرض محرز، حيث كتب المشجعين تعليقًا على الخبر في منصة إكس "هاتوا اسم المطعم اذا ماخلينا تقييمه في قوقل نجمة واحدة".

SHAHID