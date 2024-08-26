هاتريك نجم تشيلسي مفاجأة فانتازي الدوري الإنجليزي.. وواتكينز يخيب الآمال

جولة الهاتريك

مع انتهاء الجولة الثانية من منافسات فانتازي الدوري الإنجليزي على موقع جول، برعاية أمازون السعودية، كان جناح تشيلسي الشاب نونو مادويكي هو مفاجأة الجولة بامتياز.

ونجح مادويكي في تحصيل 17 نقطة كاملة كأعلى اللاعبين حصولا على النقاط في الجولة، بعدما هز شباك وولفرهامبتون بثلاثة أهداف "هاتريك"، في المباراة التي اكتسحها فرقه تشيلسي بسداسية مقابل هدفين (2-6).

وكان جول أطلق مسابقة فانتازي الدوري الإنجليزي، لإتاحة الفرصة لكل زواره للتنافس على الفوز بجوائز قيمة مقدمة من أمازون السعودية.

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ويمكنكم التسجيل والمشاركة بمسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" (من هنا)

وتقدم أمازون السعودية، جوائز قيمة للفائزين في مسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" الخاصة بموقع جول، حيث يحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 4000 ريال سعودي، بينما يحصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 2000 ريال سعودي، علمًا بأن نهاية التنافس، ستكون في 31 ديسمبر المقبل، ثم يتم إعلان الفائزين.

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جولة الهاتريك

لم يكن هاتريك مادويكي هو الوحيد في الجولة الثانية من منافسات البريميرليج، إذ كان النرويجي إيرلينج هالاند هو من سبق بتسجيل الهاتريك في شباك إبسويتش تاون، وقاد مانشستر سيتي للفوز بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد (4-1)، لكنه حصل على 14 نقطة.

كذلك تألق كول بالمر نجم تشيلسي الآخر في مباراة فريقه أمام وولفرهامبتون، وقدم هاتريك من التمريرات الحاسمة، وسجل هدفًا، لكنه تحصل أيضا على بطاقة صفراء، ليخرج بمجموع نقاط يساوي 15 نقطة.

كذلك كان سون هيونج مين، نجم توتنهام، قريبا للغاية من تسجيل الهاتريك، لكنه اكتفى بهدفين فقط في شباك إيفرتون، وقاد السبيرز لاكتساح التوفيز برباعية نظيفة (4-0)، وخرج سون برصيد 13 نقطة.

فيما كان أبرز من خيبوا الآمال أولي واتكينز مهاجم أستون فيلا، وأكثر المهاجمين تحصيلا للنقاط في الموسم الماضي، إذ واصل الخروج بلا أي مساهمات للمباراة الثانية على التوالي، وأكمل مسلسل إهدار الفرص السهلة أمام المرمى.

كذلك كان ألكسندر إيزاك محبطا للغاية إذ لم يستطع المساهمة بأي شيء، في المباراة التي تعادل فيها فريقه نيوكاسل أمام بورنموث بهدف لكل فريق (1-1).

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