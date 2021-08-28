هاتريك ليفاندوفسكي في هيرتا برلين يقوده للتاريخ!

بايرن ميونخ يكتسح هيرتا برلين وليفاندوفسكي يسجل هاتريك ويصل لهدفه رقم 300 مع بايرن ميونخ!

حقق نادي بايرن ميونخ الفوز اليوم على نظيره هيرتا برلين بخمسة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الثالثة من الدوري الألماني.

الفوز تحقق في ظل تألق البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم الفريق البافاري، والذي سجل ثلاثة أهداف من أصل الخمسة التي سجلها الفريق.

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بثلاثية اليوم اعتلى ليفاندوفسكي صدارة ترتيب هدافي الدوري الألماني، وكذلك ترتيب أفضل هدافي الدوريات الخمس الكبرى بخمسة أهداف.

ووصل ليفاندوفسكي اليوم للهدف رقم 300 له بقميص بايرن ميونخ، في كل البطولات، حيث سجل 301 هدفًا في 333 مباراة وصنع 65.

ويحتل بايرن ميونخ في الوقت الحالي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني خلف نظيره باير ليفركوزن بفارق الأهداف للأخير وبرصيد سبع نقاط.

وكان ليفاندوفسكي قد انضم لصفوف بايرن ميونخ قادمًا من بوروسيا دورتموند في صيف 2014 بعد انتهاء تعاقده مع الأخير وبشكل مجاني.

جدير بالذكر أن إجمالي ما سجله ليفاندوفسكي هذا الموسم من أهداف هو سبعة في كل البطولات، بعد أن شارك في أربعة لقاءات منهم ثلاثة في الدوري وواحد في الكأس.