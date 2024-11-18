ليلة تاريخية لنجم ريال مدريد .. براهيم دياز يحرز أول "هاتريك" في مسيرته مع المغرب

براهيم دياز يتألق...

واصل براهيم دياز، لاعب ريال مدريد، والمنتخب المغربي، تألقه مع أسود الأطلس وتمكن من تسجيل هاتريك في شباك ليسوتو، في مباراة الفريقين بتصفيات أمم إفريقيا 2025.

ونجح المنتخب المغربي، في الفوز على ليسوتو، بسبعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات.

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وافتتح براهيم دياز، أهداف المباراة في الدقيقة الخامسة بعد كرة عرضية، قابلها بتسديدة أرضية في الشباك، وبعد عشر دقائق من الهدف الأول، سدد لاعب ريال مدريد، تسديدة من مشارف منطقة الجزاء سكنت الشباك.

وأتم براهيم دياز، الهاتريك قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق عندما استلم تمريرة سحرية من سفيان رحيمي، واستغل تقدم الحارس ولعبها من فوقه بطريقة مميزة.

جدير بالذكر أن دياز بعد هاتريك الليلة، نجح في الوصول إلى هدفه السابع مع المنتخب المغربي، في ثمان مباريات، وتمكن خلالهم من صناعة هدفين.