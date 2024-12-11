غضب في نيوكاسل يونايتد .. والسعودية تفكر في هذا القرار المفاجئ!

الفريق قدّم مستوياتٍ رائعة قبل أن يتراجع كثيرًا..

يبدو أن قصة المملكة العربية السعودية مع نادي نيوكاسل يونايتد، والتي بدأت قبل 3 سنواتٍ من الآن؛ اقتربت على النهاية.

السعودية ومن خلال صندوق الاستثمارات العامة، أعلنت شراء 80% من أسهم نادي نيوكاسل يونايتد، في السابع من شهر أكتوبر لعام 2021؛ حيث أبدع الفريق الأول لكرة القدم في "الموسمين الأولين"، قبل أن يتراجع بشكلٍ ملحوظ.

وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت"، عن غضب كبير من جماهير نيوكاسل ضد الملاك السعوديين؛ بعد التراجع في النتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي.

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الصحيفة الإيطالية أعلنت مساء اليوم الأربعاء، أن هذا الغضب؛ دفع صندوق الاسثمارات السعودي في التفكير جديًا، بـ"الانسحاب" من ملكية النادي الإنجليزي.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد، المركز "الثاني عشر" في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025، برصيد 20 نقطة من 15 مباراة؛ حيث حقق 5 انتصارات ومثلهم في التعادلات والهزائم.

جدير بالذكر أن نيوكاسل كان قد احتل "المركز الرابع"، في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي "البريميرليج" موسم 2022-2023؛ ما جعله يشارك في مسابقة أبطال أوروبا، خلال العام الرياضي الماضي.