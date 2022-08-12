نيوكاسل وألميريا .. الفرصة الحقيقة لنجوم الهلال والنصر للاحتراف!

هل يستفيد لاعبي الهلال والنصر من وديتي ألميريا ونيوكاسل؟

منذ أن استحوذ صندوق الاستثمارات السعودي على نادي نيوكاسل الإنجليزي، وشراء المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه أسهم نادي ألميريا الإسباني، لا تتوقف الجماهير السعودية عن المطالبة باحتراف لاعبي دوري المحترفين في تلك الأندية.

واليوم نحن على موعد مع مباراة ستجمع بين الهلال ونيوكاسل المنافس بقوة على صدارة الدوري الإنجليزي، والهلال حامل لقب الدوري السعودي، وغدًا الجمعة، سيلتقي النصر أمام ألميريا.

بجانب أن الفائدة الجماهيرية من المواجهتين الوديتين، إلا أن هناك أمور أخرى المهمة التي يجب استغلالها جيدًا، خاصة في مباراة الهلال ونيوكاسل التي ستقام الليلة.

يجب أن يتم استغلال مواجهتي الهلال أمام نيوكاسل والنصر ضد ألميريا، من أجل استكمال ما فعله لاعبي المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم قطر 2022، وذلك بتقديم مستويات مميزة، والتأكيد على أن هناك لاعبين يستحقون التواجد في أوروبا.

هناك العديد من اللاعبين في منتخب السعودية، أبرزهم سعود عبد الحميد ومحمد كنو وسالم الدوسري وغيرهم، قدموا مستويات أكثر من رائعة في كأس العالم، وطالب الجميع بضرورة احترافهم في أوروبا خلال الوقت الحالي.

مواجهة الهلال أمام الفريق الذي ينافس على صدارة الدوري الإنجليزي، مناسبة رائعة لإظهار إمكانيات لاعبي الزعيم المحليين، الذين يستحقون الحصول على فرصة من أجل الاحتراف الأوروبي، لأن المباراة ستحظى بمتابعة كبيرة.

قبل مواجهة نيوكاسل يونايتد 👀



الهلال أمام الفرق الإنجليزية 👇



🏟️ لعب 6

✅ فاز 4

❌ خسر 2



نسبة فوز الزعيم أمام الإنجليز بلغت 66% 💪 pic.twitter.com/jN5W0raQHT — موقع جول السعودي - GOAL (@GoalSA) December 8, 2022

نفس الأمر ينطبق على مواجهة النصر أمام ألميريا الذي يلعب في الدوري الإسباني ويحقق نتائج طيبة، فهي فرصة رائعة للاعبي العالمي لتقديم كل ما لديهم، ليؤكدوا على أنهم يستحقون التواجد بالقارة العجوز مستقبلًا.

انتهت مرحلة تطوير المواهب السعودية محليًا، ونحن الآن على موعد مع منحهم الفرصة للاحتكاك بالدوريات الأوروبية المختلفة، ليتمكنوا من الوصول لمستويات أفضل وأعلى، ستعود بالنفع على المنتخب السعودي مستقبلًا.