هل يرحل أمير سبيرز هذا الصيف؟

ناقش أسطورة الكرة الإنجليزية آلان شيرار التقارير التي خرجت بخصوص هاري كين وإمكانية مغادرته لصفوف توتنهام الصيف القادم.

وشوهد كين وهو يودع جماهير فريقه عقب الخسارة مساء السبت في لندن ضد برينتفورد 1-3، مما اعتبره البعض إشارة إلى خوضه المباراة الأخيرة أمامهم واتخاذه قراراً بالرحيل.

ورد شيرار على سؤال من جاري لينيكر في برنامج "MOTD" على "BBC" بخصوص مستقبل كين وهل يجب أن ينتقل إلى نيوكاسل وقال: "فقط لإجلاسه على الاحتياطي وحماية رقمي القياسي!"

وأضاف: "لو كنت أنا مكانه، سأناقش خياراتي، برأيي قدم كل ما يمكن أن يقدمه لتوتنهام وكان وفياً ولا يمكن أن يناقشه أي مشجع لتوتنهام لو طلب الرحيل".

ويتصدر شيرار قائمة هدافي الدوري الإنجليزي بإجمالي 260 هدفاً، بينما بلغ كين 211 هدفاً بذلك الذي سجله ضد برينتفورد، لينفرد بالمركز الثاني عقب تخطي واين روني.