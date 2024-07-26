نيوكاسل يبحث عن البديل .. مفاوضات متقدمة بين ألميرون وأحد عمالقة الدوري السعودي!

زيادة متوقعة في راتب النجم الأوروجواياني

تلقى ميجيل ألميرون، لاعب نيوكاسل الإنجليزي، عرضًا ضخمًا من قبل أحد أندية دوري المحترفين السعودي، للانتقال إلى صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت مصادر لموقع "فوتبول إنسايدر"، إن ألميرون يجري محادثات متقدمة للغاية من أجل مغادرة نيوكاسل والانضمام إلى نادٍ لم يذكر اسمه في الدوري السعودي للمحترفين.

وتتوقع جميع الأطراف أن يتم الاتفاق على صفقة اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا قبل الموعد النهائي للانتقالات في 31 أغسطس، حيث تشير المصادر إلى أن هذه الصفقة ستشهد حصول ألميرون على زيادة هائلة في الراتب.

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وأشار الموقع، إلى أن نيوكاسل يبحث الآن في السوق للحصول على جناح جديد، حيث بدأ النادي يتحرك وفقًا لأساس رحيل ألميرون وزميله جاكوب ميرفي.

وأوضح "فوتبول إنسايدر" في تقرير سابق، أن النادي الإنجليزي لديه اهتمام بضم الإنجليزي جارود بوين من وست هام والهولندي كريسينسيو سامرفيل من ليدز، لكنه اقترب من ضم نوني مادويكي لاعب تشيلسي.

يذكر أن ألميرون كان قد انضم إلى نيوكاسل في صيف 2018، قادمًا من أتلانتا يونايتد الأمريكي، حيث شارك في 209 مباريات، وسجل 30 هدفًا وقدم 12 تمريرة حاسمة.

لكن الموسم الأخير كان محبطًا بالنسبة لألميرون ونيوكاسل، حيث لم يتمكن اللاعب الباراجواياني من تسجيل سوى 5 أهداف وتقديم 3 تمريرات حاسمة.